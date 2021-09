Cristiano, otra vez de mudanza: no podía dormir y cambió de casa

El efecto Cristiano Ronaldo en el Manchester United se sigue sintiendo dentro y fuera de la cancha. Llegó con todo el poder goleador y su liderazgo que lo caracteriza. Sin embargo, hay un detalle que no tiene del todo tranquilo al portugués, no tiene nada que ver con la cancha. La mudanza del portugués fue planeada e inicialmente, encontraron una casa que se ajustara a todas sus necesidades.



Sin embargo, no duró mucho en dicha casa y tuvo que ir en búsqueda de una nueva casa. El descanso es algo que Ronaldo se toma muy en serio. La mansión estaba rodeada de vegetación y bosques, pero, dos detalles incomodaron al jugador y tocó salir a buscar una nueva vivienda.



De acuerdo a información del diario The Sun, el ruido de las ovejas en la mañana era ensordecedor, por lo que perturbaban el descanso del jugador, factor necesario para preparase en la competición de alto rendimiento. Además, el acceso a ella parecía muy libre a cualquiera, cortando la privacidad necesaria.



“Aunque la propiedad es preciosa y se encuentra rodeada de campos y bosques, también estaba muy cerca de un rebaño que es muy ruidoso por las mañanas. Tenía un camino púbico que cruzaba el terreno y la carretera frente a la puerta principal permitía ver el interior. Ronaldo es un verdadero profesional que le da mucha importancia a su descanso y recuperación después de los partidos, así que se decidió que era mejor si él y los suyos se mudaban a otro sitio”.



La nueva propiedad se ubica en Cheshire, a 30 kilometros de la sede de entrenamientos del Manchester United. La casa queda cerca a la que el jugador ocupó en su paso entre 2003 y 2009.