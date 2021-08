‘Cuando juegas en el United, no vas al City’: ¿sablazo a Cristiano?

El mercado europeo está dando de qué hablar todos los días. Este jueves, la prensa italiana reveló que Cristiano Ronaldo tendría lista su salida de la Juventus y regresaría a la Premier League.

Para sorpresa de muchos, el portugués no regresará a su amado Manchester United, club en el que ganó su primera Champions, destacó como nadie y obtuvo su primer Balón de Oro.



El City, rival eterno de los ‘Red Devils’, sería su nueva casa. Lo anterior ha puesto en el ojo del huracán a Cristiano: varios hinchas del cuadro rojo han publicado un sinfín de mensajes calificando dicho movimiento como una traición.



Es más, en las últimas horas varios de ellos viralizaron una frase de Ola Gunna Solskjaer, exjugador y actual entrenador del United, cuando en su momento le preguntaron por un posible fichaje de Sergio Agüero, leyenda de los ‘cityzens’.



“Cuando jugaba para el Manchester United, si un equipo rival trataba de ficharme y me hubiese ido, ¿dónde queda la lealtad? La lealtad es uno de los valores que yo enaltezco. No esperaría que algún futbolista que haya jugado con un club por diez años, quiera ir con sus clásicos rivales”, apuntó.



Y llegó la frase que varios creen que le aplica a CR7: “Sé que somos profesionales, pero cuando juegas con el United, no te vas al City. Hemos tenido ejemplos de ello y no estoy de acuerdo”.



Así pues, el público de Old Trafford no toleraría dicha compra de su máximo rival. En caso de darse, la silbatina en cada ‘Derby de Manchester’ será monumental. No hay duda de ello.