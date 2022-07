¿Se queda en Man. United? Club da noticia sobre Cristiano Ronaldo

Mientras los rumores insisten en que el deseo de Cristiano Ronaldo de salir del Manchester United, el club informó en las últimas horas que el delantero portugués hará parte de los convocados para el partido amistoso frente a Rayo Vallecano, que será este domingo en Old Trafford.



El Diario AS aseguró que CR7 pidió ser tasado, manteniendo así la esperanza de recibir alguna oferta para salir en cualquier momento. El medio español indicó que él insiste en su salida pues con los 'Diablos Rojos' no ha brillado como creía y también se quedó sin Champions League. Un hecho no menor para uno de los jugadores más importantes del mundo.



"Cristiano Ronaldo formará parte de la convocatoria para el amistoso de mañana", escribió la cuenta de Twitter del Manchester United con una fotografía del entrenamiento en la que aparece el portugués. El mismo CR7 utilizó la imagen con la frase: "trabajo en progreso".



Después de la derrota (1-0) de este sábado ante Atlético de Madrid en Noruega, el técnico Erik ten Hag confirmó que convocará al delantero a Cristiano para el duelo ante Rayo. "Va a estar en el equipo, pero vamos a ver cuánto tiempo puede jugar”, le contó a los medios del club.