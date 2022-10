Los peores números de su carrera: Cristiano de capa caída en United

Cristiano Ronaldo no la pasa nada bien desde su retorno al Manchester United, club que lo hizo crecer como máxima figura en sus inicios de carrera deportiva, pero ya con bastantes títulos encima y amplio recorrido en sus piernas, el astro portugués no parece ser el mismo de antes, tras no ser importante en la nómina titular de Ten Hag.



Cristiano con 37 años, ya va viendo el final de su carrera deportiva y aunque quiera seguir compitiendo en la élite, sus números en Manchester United no son los mejores y demuestran una decaída en el nivel deportivo del portugués, quien alcanzó 50 partidos con los de Old Traford frente a Tottenham, en duelo por Premier League.



Durante su regreso en la temporada 2021, el portugués logró alcanzar 20 partidos, cristiano y logró mantener su potencia como goleador con 14 goles, mientras que en los 30 juegos restantes, el astro llegó a 12 anotaciones, siendo en total 26, siendo poco su producción, pues venía de temporadas de más de 30 dianas.



Sin embargo, su decadencia se hizo notar más cuando Ten Hag lo envió a la suplencia y donde en sus últimos partidos apenas ha logrado dos goles y ya van 13 partidos disputados, cifra que no respaldan el momento del portugués.



Por el momento, Cristiano Ronaldo se niega a salir de la élite del fútbol mundial y cada día se prepara para volver a ser ese temible jugador en el ataque y espera seguir reinventándose para no perder vigencia y así ayudar a sus compañeros a que se complementen de la mejor manera para ganar partidos, además de lograr luchar por el título de Premier League esta temporada.