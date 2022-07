De ídolo a pesetero: otra fractura a relación de Cristiano y M. United

Cristiano Ronaldo y Manchester United lo intentaron todo: se dieron una segunda oportunidad, se hicieron esfuerzos y goles para rescatar el buen recuerdo de la primera etapa, pero al final el camino sería el divorcio. Y en ese marco, la susceptibilidad esta a flor de piel y cada detalle es interpretado como un ataque.

El último tiene que ver con la decisión del jugador de cobrar un bono incluido en su contrato, un detalle que desde Inglaterra ven con molestia y hasta lo señalan de pesetero.



Según el diario The Sun, el portugués se aseguró un millonario ingreso, que sería cercano a los 900 mil euros, justo antes confirmar que quiere irse este mismo verano.



"Todos los contratos se renovaron a principios de julio y luego salió la noticia de que Cristiano quería irse. No ha hecho nada malo, pero algunas personas han sugerido que el momento de todo podría no ser una coincidencia y CR7 podría haber revelado su deseo de irse hace semanas", expresó la fuente.



El medio confirma que el goleador no está obligado a cumplir el año de contrato que le queda y que en el citado bono hay detalles de derechos de imagen y pagos por alcanzar objetivos de goles, lo que es habitual en los contratos de las grandes estrellas.



Los 'red devils' no han confirmado oficialmente esta información, pero los hinchas sienten que ahora le pesa más el dinero que la lealtad y se acercan a despedir al ídolo con más desprecio que agradecimiento.