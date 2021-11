¿Cristiano Ronaldo fuera del United? Pasaría si no hay Champions

La actualidad del Manchester United no es proporcional a la calidad de jugadores que posee en su plantilla, lejos de la punta de la Premier League y afuera de los lugares de clasificación a Champions League. Todo señala a que el directamente responsable es Solskjaer, en la forma que administra la plantilla.



El retorno de Ronaldo le dio un valor agregado, pues se mantiene vigente. Pero las cosas no se dan y el afán de sumar unidades sigue, no solo para llegar a la parte alta, sino para alcanzar alguno de los cupos europeos al final de la temporada. A raíz de esto, el futuro inmediato de CR7 podría complicarse, al no tener competición de máximo nivel.



De acuerdo al diario británico, The Sun, habría cinco posibilidades sobre la mesa, en caso de no pasar a Champions, para que el portugués deje Old Trafford, nuevamente.



Una de ellas es seguir en Manchester, pero cambiar el color. Su llegada al City estuvo a punto de darse, pero Ferguson intervino en eso. Sería una prueba de lealtad, pues el luso encajaría como ese 9 que necesita Guardiola para calmar la falta de gol en esa zona.



Madrid parece viable, pero no sé sabe en qué momento están la relación Ronaldo-Florentino, que fue la que determinó su salida de la casa blanca hace ya casi cuatro años.



Paris Saint-Germain lo venía siguiendo, pero todo recaló en Old Trafford. El sueño de Al-Khelaifi es tenerlo junto a Messi, teniendo en cuenta que Mbappé podrá negociar su contrato con cualquier otro club a partir de enero del 2022. Por lo económico, no habría problema, los emires pueden costear la operación, en la que el salario sería la mayor complicación.



Mucho se ha hablado también de su vuelta a Portugal, incluso su mamá, ha expresado que quiere volverlo a ver con el Sporting de Lisboa. El cuadro capitalino está en Champions y es el actual campeón de la liga portuguesa, no sería descabellado verlo en un tiempo allá.



La última planteada es la MLS, teniendo en cuenta que el tema económico no es problema, sumándole la opción de estar en un entorno diferente, pese a que ha mejorado el ritmo de competencia en Estados Unidos.