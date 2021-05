Última ausencia de Cristiano sería definitiva: M. United le pide pista

Cristiano Ronaldo no estuvo en el último partido de Juventus, el que evitó la debacle y logró su cupo a la próxima Champions League. Y la señal fue, al menos para los británicos, una salida inminente.

El DT Andrea Pirlo dijo que su ausencia fue por "razones técnica", pero en el banquillo no se vio cómodo el portugués, nada menos que el máximo goleador de la Serie A con 29 goles.



Según 'The Athletic', ya se han producido los primeros contactos para saber si realmente quiere regresar a Old Trafford.



Según el informe, "agentes relacionados con la Juventus están insistiendo en que Cristiano podría realmente marcharse este verano y es una situación que el personal del United está supervisando".



Dice la fuente que el técnico Solskjaer permanece en contacto permanente su excompañero e incluso lo consultó para tener una referencia de Bruno Fernandes antes de ficharlo el año pasado.



"(Solksjaer) No dudaría en sancionar la renovación del fichaje del jugador de 36 años si las finanzas cuadran", a pesar de que se convertiría en el jugador con mayores ingresos, con un salario actual cercano a los 30 millones de euros por año.