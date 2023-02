¿Perderá Manchester City a estrellas si lo castigan? Habla experto

El caos es total: las denuncias por posibles infracciones del Manchester City a las reglas financieras en un período entre 2009/10 y 2017/18 se multiplican con los días y la presión por sanciones ejemplares de parte de varios clubes de la Premier League es constante.

El club es acusado por no respetar normas de presentación de información financiera precisa, no dar detalles de la información de pago de entrenadores y jugadores, no cumplir con las regulaciones de Juego Limpio Financiero (FFP) de la UEFA y pasar por alto las propias de la liga de normativa de rentabilidad y sostenibilidad. Y las sanciones pueden ir de llamados de atención y multas a la expulsión de la Premier, una idea que con los días ha ido tomando fuerza.



Y en ese apocalíptico caso, ¿qué podría pasar? Sería el derrumbe del más exitoso proyecto deportivo en Emiratos Árabes en Inglaterra y el efecto podría arrastrar no solo a un entrenador con el prestigio de Pep Guardiola, sino la fuga de varias de las más grandes estrellas del balompié mundial.



Es verdad que el club ha sido requerido antes por la inagotable fuente de recursos que lo mantiene como uno de los más poderosos del mundo y ha salido limpio. Puede pasar de nuevo. Pero este asunto de la figa de talento es sensible y especialmente preocupante para los dueños.



Vale decir que la mayoría firmó y despreció otras ofertas por la posibilidad que ofrece el City de ganar Premier, Champions League, Mundial de Clubes y todo lo que se aparezca en las intermediaciones. Pero si se penalizan las infracciones con la pérdida de categoría, el cumplimiento de contratos sería una misión imposible, ¿Por qué? Porque sería imposible pagar los salarios millonarios y los gastos de funcionamiento y el interés de los jugadores de disputar títulos se esfumaría, algo así como una tormenta perfecta que respaldaría de sobra la decisión de los jugadores de irse.



Pero ojo que en términos legales no es tan sencillo: "Si yo voy a Villarreal, a Leeds o a Chievo seguramente incluiré en mi contrato una cláusula de descenso que me permita salir libre, hay hasta una cláusula de independencia de Cataluña que en su momento le permitía a Messi salir libre del FC Barcelona, pero en este tipo de clubes es improbable que se firmen. Una segunda es más usual y tiene que ver con el descienda y el salario se les vaya a la mitad", explicó el abogado deportivo Andrés Charria.



Según, él hay un detalle del fútbol en Inglaterra que es clave: "los ingresos se van al garete por los derechos de TV, que en Inglaterra dependen por ejemplo de estar arriba en la tabla de posiciones, de la cantidad de televisores que se encienten y de otras condiciones que hacen que clubes como el City sean los que más facturen. Sin ese dinero no habrá con qué pagar".



Ante ese escenario, como dice el dicho, puede ser mejor un mal arreglo que un buen pleito: "tienen que sentarse a negociar: el jugador puede pedir que lo dejen ir y el club pedirá un arreglo, eso sí sabiendo nadie lo va a comprar porque esperarán a que quede libre. Pero una cosa es que el City descienda o desaparezca y otra que los jugadores digan que no tienen trabajo, porque sí lo tendrían aún en la segunda división, no es como que no tienen dónde trabajar y tienen contratos vigentes que hay que cumplir", explicó.



Ese escenario ya se vivió cuando Juventus descendió por un escándalo de sobornos arbitrales, y si bien varios jugadores se fueron, otros como Buffon se quedaron para devolver al club a la Serie A, como al final ocurrió. El tema es que de eso no abunda en el fútbol.



"El jugador tiene mucho poder en esa situación y el club está en problemas porque le toca negociar y los clubes no saben negociar sin dinero", concluyó el experto.



¿Conclusión? Las estrellas se pueden ir pero solo por la vía de la negociación en un caso extremo de descenso o liquidación del Manchester City. Por eso la agente de Haaland dijo este miércoles que su representado tiene una cláusula de salida y se van ajustando las cosas para un posible aterrizaje gratuito en Real Madrid. Por eso están todos tan inquietos, empezando por el técnico Guardiola. Sin dinero no hay lealtad. Todas las partes lo tienen muy claro.