Nuevo tridente de Liverpool no se ha visto: lo que espera a Luis Díaz

Liverpool tiene cada vez menos margen de error: lejos de la disputa de todos los títulos de la temporada, lo único que le queda es arañar un cupo a Champions League 2023/2024. Es el mismo finalista de la última edición del torneo, el único que le siguió la pista al City en Premier, el ex campeón de FA Cup y EFL Cup... el mismo que increíblemente hoy deambula.

Razones hay muchas. Pero una clave, que no pasa por la asombrosa crisis de su defensa, es el ataque, la oficina del colombiano Luis Díaz.



Pasaron muchas cosas: Sadio Mane terminó seis años tremendamente exitosos en Merseyside donde ganó todo, Firmino acaba de informar que se irá gratis en junio y solo Mohamed Salah sobrevive de aquel temible tridente.



Klopp salió al mercado y llevó Darwin Núñez y Cody Gakpo, que se sumaron a Luis Díaz del Porto, a principios de 2022. Y en ese plan se gastó una fortuna.



Núñez, que llegó en junio de 2022 procedente del Benfica, puede ser el fichaje récord de todos los tiempos del club si se activan sus bonificaciones por 24 millones de euros que se suman a los 96 que ya se pagaron. Díaz es otro cuya tarifa final podría alcanzar los 57 millones de euros si tiene más éxito con Klopp y Gakpo podría llegar a costar en total 54 millones tras su fichaje desde el PSV Eindhoven a principios de este año. Son casi 230 millones de euros solo para el ataque.



Evidentemente, la reestructuración no ha sido barata. Pero, salvo en la goleada 7-0 a Manchester United el mes pasado, nunca hicieron clic Gakpo, Núñez y Salah y de hecho Firmino tuvo que dar una mano.



Se espera que Díaz forme parte del equipo del día del partido para la visita al Leeds United el lunes por la noche, pero sería totalmente injusto esperar resultados instantáneos de un extremo efectivamente eléctrico al que se ha extrañado a mares, pero que no volverá de un día para otro al mismo nivel pues sin seis meses de inactividad.



"Él es muy importante", dijo Alexander-Arnold de Díaz. "Es un jugador muy emocionante, alguien que juega el juego de una manera increíble y es alguien a quien obviamente hemos extrañado esta temporada. Es emocionante tenerlo de regreso y aún es pronto, pero espero que pueda mantenerse en forma y ayudarnos a partir de ahora hasta el final de la temporada".



Robertson agregó: "Luis es un jugador fantástico y creo que los fanáticos realmente lo han tomado desde enero pasado cuando firmó. Esta temporada no ha ido según lo planeado para él y obviamente tuvo dos lesiones importantes, una cuando acababa de volver, lo cual fue un golpe duro para todos nosotros sabiendo que estaba fuera de nuevo y necesitaba cirugía. Así que es genial tenerlo de vuelta en el lugar y entrenando con nosotros y espero que también sea un gran jugador para nosotros. Ha estado fuera por mucho tiempo, así que tenemos que darle tiempo para que pueda encontrar su lugar otra vez, pero tenerlo como otro entre ahora y el final de la temporada es enorme para nosotros".



Ilusiona de sobra el colombiano. Y es más optimista la idea de ver el tridente Núñez, Díaz y Gakpo, sin olvidar a Salah, que se ha visto tan solo cargando todo el peso del ataque, o Diogo Jota, quien debe volver al nivel que le permitió registrar 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada. Hay ataque y eso alivia. Ahora solo falta paciencia.