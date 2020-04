Revelan misterio: increíble razón de Son para ir a Corea en cuarentena

La Premier League lo advirtió con claridad: futbolista que salga de Inglaterra durante la cuarentena no podrá competir cuando la temporada se reinicie tras la emergencia por el coronavirus covid-19. Pero no contempló una excepción.

El caso de Son Heung-min, uno de los estelares del Tottenham es particular, pues volvió a su país en medio de la cuarentena por un deber moral: debe completar el servicio militar en Corea del Sur.



A sus 27 años, el futbolista logró evitar antes el servicio obligatorio de 21 meses porque le dio a su país la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018, pero eso no lo exime de completar las cuatro semanas que le faltaban, lo cual aprovechó para hacer ahora, que no hay competencia con su club por la emergencia sanitaria.



Según la ley de Corea del Sur, antes de los 28 años es necesario completar los 21 meses de servicio nacional, a menos que obtenga una exención, que n siquiera una celebridad como Son puede disfrutar.



Son llegó el pasado domingo a Seúl, en compañía de sus padres, con quienes pasará 14 días de cuarentena antes de reportarse al departamento militar. Será su segundo aislamiento obligatorio tras el que hizo en febrero, cuando decidió operarse en su país por una lesión en un brazo.



La misión de Son ahora es completar, el 12 de abril, esta nueva cuarentena, y comenzar de inmediato el servicio militar, que terminaría el 10 de mayo. Entonces regresaría a Inglaterra, donde seguramente tendría que hacer una nueva cuarentena, que terminaría hacia el 16 de mayo.



Actualmente, todo el fútbol de la Premier League está suspendido hasta el 30 de abril, pero los 20 equipos se reunirán este viernes a través de videollamada para determinar si debe haber un nuevo retraso. Esa es la gran ilusión de Son para n perjudicar mucho al Tottenham.