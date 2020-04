En julio y solo por TV volvería la Premier: ¿inspiración en Colombia?

Pues así estamos: el fútbol el asunto más importante en la lista de cosas menos importantes, no es prioridad ni siquiera en el Reino Unido, donde las cantidades de dinero que están en vilo son realmente exorbitantes.

La prensa británica da como un hecho que la prestigiosa Premier League no verá acción antes de julio, con lo cual se retrasará casi cuatro meses su calendario, suspendido por culpa de la pandemia del coronavirus covid-19.



Y no solo eso: su regreso sería exclusivamente un "evento televisivo" e incluso, como afirma el diario The Times, se ha sugerido una sede única para disputar al menos cuatro partidos al día, más exactamente en el estadio de Wembley.



Dice la fuente que los equipos están desesperados por cumplir entre 9 y 10 partidos que les quedan de la temporada, no para decidir campeones o clasificados europeos sino estrictamente por un tema de plata: si no juegan tendrán que indemnizar a las cadenas de TV y radio con cantidades que llevarán a algunos a la desaparición y a otros los pondrá en el borde del abismo de la quiebra. No en vano se trata del torneo más rico del mundo...



Los clubes están tratando de rebajar salarios y aprovechar subsidios del estado, pero hasta el día de hoy solo Southampton y West Ham han logrado acuerdos con sus jugadores. La mayoría hace parte del sindicato que no cede un ápice en la negociación.



Los reportes indican que un equipo como Tottenham, de Dávinson Sánchez, cuenta sus pérdidas por cada partido que deja de jugar en al menos 5 millones de libras esterlinas.



¿Les suena familiar la versión? ¿Verdad que sí? Hace un par de semanas ya se filtraba que en Colombia se estaba barajando la misma posibilidad, que la idea era reunir a todos los equipos en una sola sede y jugar partidos solo para la TV. Incluso se dijo que los jugadores verían con buenos ojos la iniciativa, pues aquí tampoco hay buen ánimo para rebajas salariales.



En su momento Dimayor salió a desmentir el rumor, pero el presidente Iván Duque dejó el mensaje claro de que no habrá público en los estadios del país después del 27 de abril, cuando en teoría terminará la actual prolongación de la cuarentena. ¿Ahora sí se plantearán esa opción en la dirigencia del fútbol local?