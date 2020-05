¡Vuelve la Premier League! Revelan fecha y el clásico de bienvenida

Luz al final del túnel. Así ven los ansiosos clubes de la Premier League el primer acuerdo para el regreso de la competencia, que tendría clásico de fondo para una bienvenida a la altura de las circunstancias.

Según reveló el diario The Telegraph, no habrá que esperar mucho pues el 17 de junio regresaría la acción, con dos duelos que estaban pendientes en el calendario: Manchester City - Arsenal y Aston Villa - Sheffield United. El primero pinta como partidazo.



Los planes indicaban que el regreso fuera desde el viernes 19, pero el cambio obedecería a la necesidad de equilibrar el cronograma y facilitar la programación de fechas completas en en el regreso, sin asuntos pendientes y todos firmes en 29 partidos.



El anuncio se da un día después de la confirmación de cuatro casos positivos del coronavirus covid-19 tras la primera revisión a los jugadores, lo que no causaría al final nuevos aplazamientos.



Los jefes de la Premier League esperan que la temporada concluya el fin de semana del 1 y 2 de agosto, con lo cual se facilitaría el periodo de vacaciones y el inicio de una nueva temporada, sin más traumatismos derivados de la pandemia.