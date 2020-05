¿Quién podrá obligarlos? Miedo, gran lío en regreso de Premier League

Cada quien es dueño de su miedo, dicen por ahí. Pero tratándose del reinicio de un torneo, después de la pandemia del coronavirus covid-19, que tiene al fútbol sumido en la crisis, ese problema puede dejar de ser tan individual.

Y es un lío que no vieron venir muchos pero que fácilmente puede echar al traste el tan luchado regreso del fútbol en el Reino Unidos: el miedo de los jugadores.



Según reportes del diario The Sun, hasta 50 jugadores han expresado ya a sus clubes y a la Asociación de Futbolistas que no están dispuestos a regresar pronto a los entrenamientos y mucho menos a la competencia, el 12 de junio, según los planes, pues temen contraer el virus y poner en peligro a sus familias.



Los primeros en manifestar que no se sienten seguros fueron el delantero de Brighton, Glenn Murray, y el del Manchester City, Sergio Agüero. Pero los jefes de los 20 clubes están muy preocupados pues ya hay más de 40 que protestaron porque consideran que no hay garantías de seguridad para el regreso.



Muchos alegan que tienen niños pequeños o viven con o cerca de parientes viejos o vulnerables y podrían transmitirles el virus si se contagian al mezclarse con otras estrellas o por contacto físico. Y el anuncio de pedirles a los futbolistas que firmen acuerdos con sus clubes para que no sean responsables de los pagos del seguro si los jugadores contraen la enfermedad o la transmiten tampoco ayudó. En rigor, mientras no exista una vacuna es verdad que nadie puede garantizarles nada.



Rose y su furia los representa



El menos político de todos ha sido Dany Rose, defensor del Newcastle, pero muchos simpatizaron con la charla en Instagram en la que resumió su inconformidad con palabras muy castizas.



"El Gobierno dice que traigan de vuelta el fútbol porque va a aumentar la moral de la nación, no me importa una mierda la moral de la nación. La vida de las personas está en riesgo, ¿sabes a qué me refiero?", dijo. "Ni siquiera se debería hablar de regreso del fútbol hasta que los números hayan bajado masivamente", añadió. ¿Qué números? Más de 200 mil contagios y 32.000 muertos en Reino Unido. De eso habla.



Y lo curioso es que Rose no solo representa a sus colegas sino incluso a algunos presidentes de clubes. El manager del Sheffield United, Chris Wilder, ha insistido en que aceptaría a los jugadores que no quieran jugar si tienen objeciones y no los juzgará. Se dice que hay varios más con esa misma idea.



Y si no hay protagonistas, ¿quién saltará a la cancha? Esa es la duda que tiene realmente en vilo a la Premier, que celebró este lunes la autorización de Boris Johnson para regresar a puerta cerrada, pero ahora, además de la negativa de los clubes a hacerlo en sedes neutrales, enfrenta este nuevo escollo. El miedo es difícil de negociar, mucho más cuando los que temen son millonarios. ¿Qué hacer? La Premier vuelve a empantanarse...