¿Por qué Europa salva las ligas y condena a selecciones? Así deciden

"El deporte como práctica ha dejado de existir, o solo existe por razones económicas: solo existe la cháchara sobre la cháchara deportiva", escribía Umberto Eco en el diario El País, por allá en 1986, cuando muchos de los que hoy se sienten defraudados por la ola de cancelaciones de partidos de fútbol no habían nacido.

Tenía razón entonces y, sin saberlo, se anticipaba a lo que sucede hoy. El reto inédito, aplastante y desafiante que supone la pandemia de coronavirus tiene un trasfondo que, como en muchos asuntos críticos de la humanidad, pasa por lo económico, dinero crudo y duro.



¿Por qué, por ejemplo, prefieren los europeos cancelar la Euro 2020 que esperan hace cuatro años, que iba a tener sedes en varios países y que es, más allá de esos nuevos torneos, algo ficticios, la gran cita del fútbol del Viejo Continente? ¡Adivinen!



La millonaria Premier League



Vale la pena, por costos, empezar por el caso de Inglaterra. Según los cálculos que reveló el diario The Mirror, el contrato de televisión que hace de la Premier League el torneo más rico de Europa ronda los ¡3,5 billones de euros! Eso es bueno, sin epidemias de por medio, para que todos sean ricos, pero malo cuando vienen los imponderables y los clubes se exponen a demandas millonarias por no terminar los torneos.



La gran preocupación es que, tras la liberación de semanas para cumplir partidos a mitad de año, el coronavirus toque su punto álgido mucho después que en Italia, por ejemplo, los ingleses no tengan suficiente tiempo para acabar temporada, no el 30 de junio cuando deben terminar todos, sino antes del 31 de julio, pues el siguiente contrato de televisión arranca el Primero de agosto y juntar dos torneos generaría indemnizaciones millonarias.



Es un hecho que Sky SPorts y BT Sport son solidarios en la emergencia, peor no van a perder dinero y eso supone una carrera contra el tiempo para la Premier, en la que a Liverpool le faltan 6 puntos para ser campeón, pero todavía está todo por decirse en clasificaciones europeas y descenso.



Según Mail Online, las pérdidas derivadas por la enfermedad podrían alcanza los 900 millones de euros y podrían llevar a la quiebra a los clubes más chicos.



El Calcio y el caos en Italia



No están mejor en Italia. El país más afectado por la pandemia en Europa firmó para la actual temporada contratos por televisión cercanos a los 1.400 millones de euros y las pérdidas por anular el torneo actual rondarían los 1.000 millones, contando aptrocinios, taquillas y demás. Sería una debacle para todos los equipos: los ricos que pagan estratosféricos salarios y los pobres, que se endeudaron sobre supuestos y no tendrían fondos.



Una opción que manejan es hacer eliminatorias entre los 4 mejores el Calcio para decidir el campeón y los 4 peores para resolver el descenso. Por ahora, es solo una idea.



La estelar Liga de España



Y en España no hay tampoco mayores ilusiones. De nuevo los cálculos de la prensa local hablan de pérdidas cercanas a los 700 millones de euros si la temporada se termina de forma abrupta.



De nuevo la televisión es la que más costaría pues los ingresos por este rubro, según el diario Marca, son de 549 millones de euros, que corresponden a 494 millones referente a LaLigaSantander y 55 a LaLiga SmartBank. Sumados abonos, taquillas y otros ingresos, los números son de miedo.



Y las cuentas van así por la Liga de Francia, de Alemania, de Portugal y otras menos poderosas pero igual de rentables en el Viejo Continente.



Por eso el mal menor era cancelar la Euro 2020, pues esas fechas serán insumo vital para que las ligas locales no sean las más costosos víctimas del coronavirus. Aplazar un año y mantener la promesa a los inversionistas de que no sufrirán daño alguno hasta 2021 es la estrategia principal de la UEFA, que tienen un quebradero de cabeza adicional con la Champions y la Europa League. Pero eso también puede esperar. Hoy la prioridad es el fútbol de la casa.