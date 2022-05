Por fin elogios del DT a Dávinson: 'esta actuación me hace feliz'

ha tiempo que no pasaba y por eso hay que celebrarlo en grande: Dávinson Sánchez ha cambiado las críticas por elogios en Inglaterra.

El colombiano fue titular en el derbi del norte de Londres, que Tottenham le ganó 3-0 al Arsenal, resultado que tiene a los de Antonio COnte ad portas de la clasificación a la Champions League.



Precisamente fue el DT quien se refirió así al zaguero: "Sánchez regresó al once inicial, luego de dos meses y medio. Trabajó mucho, trabajó muy bien y verlo esta noche con esta actuación me hace muy feliz, personalmente", dijo.



Y es que Sánchez perdió la titularidad pronto con el italiano, por lo cual estos elogios lo llenan de confianza: "estoy feliz de estar de vuelta en el campo", declaró.



Dávinson ocupé el lugar del suspendido Cristian 'Cuti' Romero, una pieza clave: "Las de Romero y Reguilón fueron una gran pérdida para nosotros, pero al mismo tiempo quiero elogiar el desempeño de Sánchez. Tener en el equipo a estos muchachos, como él y Joe Rodon, jugadores que si no juegan todos los partidos, se mantienen enfocados y trabajan muy duro y luego, cuando hay una situación en la que tienen que jugar, muestran que están en una forma fantástica. Es correcto elogiar a Davinson por el juego que jugó esta noche", detallo el entrenador. ¡Dávinson ha vuelto por sus fueros!