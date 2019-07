Sugieren a un campeón de Champions que se vaya ahora al Real Madrid

Quedan varios días todavía para el cierre del mercado y ninguna posibilidad puede considerarse descabellada, incluso si se trata de un campeón de Champions League, con todas las garantías para quedarse en su club.

Es el caso de Sadio Mané, uno de los estelares del Liverpool, quien habría sido una de las peticiones de Zinedine Zidane para el Real Madrid.



Aunque la oferta no se ha hecho pública, se dice que su juego es de todo el gusto del DT, quien apelaría a la posibilidad de tener a un campeón mundial en el medio campo.



El propio presidente de la Federación de Fútbol de Senegal, Saee Seck, confirmó la posibilidad: "Él junto a Salah y Firmino son fenomenales. Pero esto es fútbol y ganó la Liga de Campeones la temporada pasada y tiene la oportunidad de ir al Real Madrid. Para mí, incluso siendo seguidor del Barcelona, el Madrid es el mejor club del mundo. Mané debería estar pensando seriamente en esa oferta", dijo.



Según el directivo, a sus 27 años es momento de plantearse nuevos desafíos: "La carrera de un futbolista es muy corta y, a veces, no tienes muchas posibilidades. La oferta está ahí y creo que a Zidane le gusta, ¿por qué no? Jugó en el Southampton y, cuando llegó la oportunidad, lo aprovechó y se fue al Liverpool. Ha mantenido un buen nivel en Inglaterra Creo que le irá bien con otro desafío en otro país", dijo.



Habrá que ver qué opinan en Liverpool y qué tan fácil sería una operación que involucra a uno de los grandes valuartes del club, que con la Champions en la vitrina, volverá a apostar todo lo que tiene al título de la Premier, esquivo por más de 30 años.