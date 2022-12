Man. UTD enloquece sin CR7: oferta ‘récord’ por revelación mundialista

No es casualidad que, cada vez que se disputa una Copa del Mundo, de manera inmediata se abre el mercado de transferencias, espacio en el cual varios equipos intentan cerrar fichajes de revelaciones y de jugadores vitales para las selecciones a nivel global. En el certamen que se está celebrando en Qatar, son varios los nombres que llaman la atención, uno de ellos, el joven neerlandés de 23 años, Cody Gakpo.

Pretendido por el Real Madrid que en 2010 fichó a Mesut Özil y Sami Khedira, en 2014 a James Rodríguez, Toni Kroos y Keylor Navas, en 2018 a Eden Hazard y Thibaut Courtois, y ahora, la expectativa está en la bomba que va a tirar Florentino Pérez con varios nombres sonando, en especial, Jude Bellingham y Cody Gakpo. Sin embargo, el delantero neerlandés también está en la órbita de distintos clubes de la Premier League, entre ellos, del Manchester United que ahora tendrá que buscar reemplazo a Cristiano Ronaldo.



Cody Gakpo, que juega por la izquierda y como delantero centro se perfila para ser una carta del Manchester United con el objetivo de suplir al luso. Gakpo anotó tres goles en el Mundial de Qatar 2022 y fue una de las revelaciones. Por esta razón, el conjunto dirigido por Erik ten Hag, que puso 100 millones de euros por Antony hace unos meses, también pondrá una millonada para asegurar a Gakpo en el mercado invernal.



PSV Eindhoven rompería un récord de la venta más alta de un jugador, superando la de Hirving Lozano al Napoli que se resolvió en 45 millones de euros. Manchester United está listo para poner 50 millones sobre la mesa para llevarse al delantero neerlandés de 23 años.



Cuando empezaron los rumores, Cody Gakpo fue enfático en admitir que no le pondría peros a un llamado del club británico, “si viene el Manchester United me lo pensaré”, señaló en Qatar durante el Mundial. El medio The Athletic también indicó que el conjunto de la Premier League pondría esos 50 millones de euros superando lo que pagó el Napoli por Hirving Lozano que fueron 45 millones.