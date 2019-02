Ranieri, otra vez sin puesto: Fulham lo destituyó por malos resultados

La cuarta derrota consecutiva en la Premier League, que sufrió el Fulham este miércoles en su visita al Southampton y que los dejó en el puesto 19 con 17 puntos, fue el detonante para que los directivos del club londinense decidieran destituir al técnico italiano Claudio Ranieri, quien en la temporada 2015-16 sorprendió al mundo al salir campeón de la liga premier con el modesto Leicester.

"Después de nuestra reunión de esta tarde, Claudio Ranieri aceptó mi decisión de que un cambio era en el mejor interés de todos. La etapa de Claudio en Fulham no produjo el resultado que anticipamos y necesitamos cuando lo nombré gerente en noviembre, pero puede estar seguro de que no es el único culpable de la posición en la que estamos", reconoció Shahid Khan, presidente del club a medios británicos.



Asimismo, Shahid Khan aprovechó para presentar al recambio del italiano: "Scott Parker se encargará del primer equipo. La tarea inmediata de Scott es simplemente ayudarnos a estabilizarnos, crecer y redescubrirnos como un club de fútbol. Si Scott puede responder a ese desafío y nuestros jugadores responden a la oportunidad, tal vez las victorias sigan en los próximos meses".



Después de sorprender a todos en Inglaterra y en el mundo con el título obtenido con el Leicester, en la temporada 2015-16, Ranieri no se ha podido estabilizar en su profesión como entrenador, pues el año pasado estuvo en el Nantes de Francia, pero también fue cesado por su mala campaña.