Chelsea y sus millones no ganan: desliz contra el colero Southampton

Una semana más que complicada para el Chelsea dirigido por Graham Potter que con Mykhaylo Mudryk, Enzo Fernández, David Datro Fofana, Benoit Badiashile, Joao Félix, Noni Madueke, entre otros fichajes estelares de los 'Blues' no logran levantar cabeza en una Premier League que se les ha hecho esquiva. La afición tampoco está cómoda en el Stamford Bridge y el Southampton, colero de la Premier aprovechó ese mal trago que está pasando el equipo londinense.



Ni Enzo Fernández ni Joao Félix pudieron ayudar al equipo a asegurar su segunda victoria en el 2023, una crisis por la que pasan los dirigidos por Graham Potter que ven de lejos la parte alta de la tabla de posiciones. Por su parte, el Southampton intenta salir de casillas del fondo de la tabla.

Un partido que tuvo un dominio del Chelsea marcado, pero sin la posibilidad de quedarse con un resultado positivo y mejorando en el segundo tiempo con el ingreso de Raheem Sterling. Graham Potter apostó por un David Datro Fofana que poco o nada pesó en la primera parte. La primera acción fue del Southampton con James Ward-Prowse tomando un rechace con un disparo que Kalidou Koulibaly rechazó en la raya de fondo. Inmediatamente, el defensor central senegalés se ganó una amarilla que lo condicionó y que le costó su salida en el segundo tiempo por Wesley Fofana.



Paul Onuachu tuvo la segunda oportunidad para abrir el marcador con un cabezazo que se perdió por encima del larguero. Chelsea respondió a los 12 minutos con Noni Madueke y Gavin Bazunu atajó la pelota con contribución de la defensa del Southampton. Minutos de pocas oportunidades y de más fricción y faltas que cualquier otra cosa, con un equipo londinense incómodo que intentó abrir el marcador pasando la media hora con un cabezazo de Joao Félix que se fue perdido por un costado.



Pero un error de César Azpilicueta le costó muchísimo al Chelsea. Una infracción al borde del área que le dio la opción a un especialista: James Ward-Prowse. El mediocentro inglés no tuvo piedad con un excelente cobro de tiro libre imposible para Kepa Arrizabalaga. En el complemento, entraron Wesley Fofana y Raheem Sterling en lugar de Kalidou Koulibaly y David Datro Fofana. Con Sterling mejoró en ataque el conjunto de Londres en busca de igualar el compromiso.



Inmediatamente el Chelsea respondió con Mason Mount en un centro de Raheem Sterling que no pudo rematar en comodidad. Luego, de nuevo Sterling intentó romper el arco defendido por Gavin Bazunu, pero Bednarek salvó en la raya. El equipo 'Blue' con el dominio de la pelota, no lograba traducir la posesión en opciones de riesgo mientras Bednarek, Perraud y Maitland-Niles salvaban de todo. La de Perraud la más clara después de un cabezazo de Raheem.



Al minuto 74, apareció la preocupación en el Chelsea. Una chilena de Sekou Mara impactó en el rostro del capitán, César Azpilicueta y lo dejó en el suelo conmocionado por el golpe en su mandíbula. El golpe fue durísimo y todo el Stamford Bridge quedó sorprendido por el desgarrador grito y estado del español que fue retirado después de varios minutos en el suelo. Conor Gallagher ingresó por el ibérico.



El más incisivo terminó siendo Joao Félix que tuvo una oportunidad en un tiro libre que Gavin Bazunu atajó. Pero ni Raheem Sterling, ni Mykhaylo Mudryk que todavía no despierta en el Chelsea, ni Enzo Fernández ni nadie vestido de azul pudo igualar o remontar el compromiso. El colero Southampton aprieta el fondo de la tabla todavía viendo un poco lejana la salvación.