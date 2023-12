Lerma se ilusionó en vano: Crystal Palace le dio otra vida a Chelsea

Con Jefferson Lerma titular -como siempre- Crystal Palace luchó y mereció pero el que ganó fue Chelsea, que se impuso 2-1 en un 'boxing day' que marcará tranquilamente su salvación en Premier League. Después se discutirá la manera, ahora la supervivencia de Pochettino y los suyos dependía de una victoria.

Soñaba el visitante a los 4 minutos con u tiro libre de Eze, pero no pudo sostenerse y creció Chelsea y sacaban de la raya el casi gol de Mudryk, hasta que a los 11 minutos no hubo nada que hacer: inventó todo Malo Gusto, quien propuso siempre la jugada y metió el centro para el puntazo de Mudryk, en el 1-0 parcial.



Tuvo a los 21 Maten el segundo, alguna más perdonó Chelsea y entonces, cuando no pasaba nada, el gol de Palace llegó en un error en la salida del Chelsea que cobró Olise, quien de zurda capitalizó la asistencia de Ayew y dejó la cuenta 1-1. El 63 por ciento de posesión no le sirvió de casi nada al equipo de Pochettino, que otra vez sufría



Y se planchó todo y el que aprovechó fue el Palace, que tuvo aproximaciones, no tiros al arco, pero aguantaba sin sufrir el punto. A Chelsea hubo que esperarlo hasta los 73 minutos, cuando Jackson se perdió un gol prácticamente hecho en el mano a mano con el arquero Henderson que tiró afuera.



Parecía que su revancha llegaría a los 75 el senegalés definía, ahora sí bien, con el arco a disposición, pero en el pase aparecía con una rodilla adelantada y se anulaba su gran celebración.



Y por poco le cobran pues Thiago Silva perdía una pelota que de milagro no terminaba en gol visitante, básicamente gracias al portero Petrovic, que le negó a Olise el gol a los 80.



Entonces un infortunio de Crystal Palace cambió todo, una falta en el borde del área que hubo que ver en el VAR y un penalti que Madueke cambió por gol, ese que le dio vida a un Chelsea en sus peores momentos y que condenó a un Palace luchador, en el que Lerma fue reemplazado al cierre soñando con otra igualdad que no ocurrió.



Un triunfo si se quiere injusto pero salvador para Pochettino, que lo deja décimo con 25 puntos, pero pone a su rival de cara a la zona de descenso, de que está a solo tres puntos, en el puesto 16.