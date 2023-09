Minutos de Durán en triunfo de A. Villa: ¡Chelsea se asoma a descenso!

La noticia es caótica: Chelsea está a cuatro puntos de la zona de descenso en la Premier League. Lo único que lo salva es que hay tres equipos sin victorias, Sheffield, Luton y Burnley, todos infinitamente más modestos.

El puntillazo del día se lo ha dado Aston Villa, que se impuso por 0-1 en Stamford Bridge sin jugar un partido brillante pero aprovechándose de las sucesivas fallas de los locales.

​

El primer tiempo se puede resumir en esporádicos intentos de los costosísimo Moisés Caicedo y Enzo Fernández y en las aproximaciones, más firmes, de Zaniolo y Digne por el visitante.



El segundo, el furioso remate de Sterling que invitaba a la ilusión y el aterrizaje forzoso de la expulsión de Malo Gusto por una dura entrada y, a partir de ahí, el caos: a los 73 minutos Ollie Watkins metió un derechazo que coronó un gran contraataque y fue el gol para el 0-1 final.

​

Entraría Jhon Durán a los 90+1, más para administrar la ventaja que otra cosa (Emery no cede con su 'hay que llevarlo despacio') y así, tercera derrota del proyecto Pochettino que no da luces, que es un mar de imprecisión y confusión, especialmente cuando las cosas van mal, y directo al puesto 14 de la tabla de posiciones de la Premier... ¡14 para semejante gasto tan obsceno en cada mercado de fichajes!

​

Solo los dueños saben cuánta paciencia quedará para el DT argentino, que está a cuatro puntos del descenso. El dinero, que al final, parece que no lo es todo...