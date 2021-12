¡Rompió todo! Lukaku le prendió fuego al Chelsea: polémica confesión

El vestuario del Chelsea está prendido fuego por cuenta de las polémica declaraciones de Romelu Lukaku.



El delantero belga reconoció el jueves pasado no sentirse bien en el Chelsea, con el que acaba de reaparecer, y aventuró un próximo retorno al Inter, de donde se marchó para recalar en el club londinense.



Y por si no fuera suficiente, este viernes se reafirmó en su deseo de regresar a territorio italiano e incluso aseguró que el regreso a Stamford Bridge no estaba en sus planes. Como era de esperarse, la situación llegó a su punto máximo y Thomas Tuchel, entrenador del equipo, le respondió a su dirigido.



¡Estalló todo!

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", dijo el goleador en un primer momento a Sky Sport.



Así mismo lamentó la forma en la que dejó el Inter. "No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí". "Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", indicó el internacional belga.



Lukaku atendió nuevamente a Sky Sport este viernes y se reafirmó en su intención de volver al cuadro nerazzurro: “Inzaghi siempre se portó genial conmigo, me llamó para explicarme sus ideas nada más llegar. Sabía que es tácticamente muy bueno, y que, con él, el equipo podía dar un paso adelante... hoy juegan verdaderamente bien y ojalá ganen, porque los quiero a todos, gracias a ellos soy el Lukaku de hoy”.



Incluso se animó a recordar al argentino Lautaro Martínez, con quien podría “morir en el césped” y a quien espera verlo de nuevo en el Inter, y al entrenador italiano Antonio Conte, el cual fue destituido, noticia que le “hizo daño”.

​​Por otro lado, le ‘bajó la caña’ completamente al Chelsea afirmando que después de “hacer historia” en la Serie A, confiaba en llegar “a tres equipos top: Real Madrid, Barcelona y Bayern”. Desafortunadamente al no concretarse nada, dio a entender que le tocó conformarse con los ‘Blues’.



La situación llegó hasta el punto en que Tuchel, uno de los apuntados por Lukaku, se refirió al tema en rueda de prensa: “Siendo sincero, no me gustaron porque traen un ruido que no necesitamos... Es fácil sacar declaraciones de contexto y por supuesto que no me gustaron. Provocan un ruido que no necesitamos y no ayudan”.



“Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Podemos tomarnos un tiempo para tratar de entender que está pasando con Romelu, no refleja su actitud diaria”, concluyó.



Todo un caos la interna del vigente campeón de la Champions League...