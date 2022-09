Ambicioso anhelo de Potter en Chelsea: ¿Qué relación tiene con Mbappé?

El Chelsea no vive su mejor presente en la Premier League, y tampoco arrancó de la manera deseada la Uefa Champions League. Debutaron en dicho certamen enfrentando al Dinamo de Zagreb en Croacia y cayeron por la mínima diferencia sorpresivamente. Esta derrota consumió la ira de Todd Boehly, que llegó a la presidencia del club hace poco después de la salida de Román Abramóvich.

No solo Todd Boehly llegó acelerado buscando fichajes idóneos para el Chelsea, sino que el estadounidense acabó con la dirección técnica de Thomas Tuchel tras el tropiezo inesperado ante en Zagreb. Una decisión apresurada cesando a un estratega que pocas caídas registraba, y, que les dio la Uefa Champions League en el 2021.



Así las cosas, el movimiento de Todd Boehly para suplir a Thomas Tuchel fue ambicioso. La dirigencia ató a Graham Potter, director técnico que estaba en el Brighton & Hove Albion, y por esta razón, dirigiendo en otro club de la Premier en medio de la temporada, tuvieron que pagar una cifra equivalente a los 24 millones de euros más o menos por traer al británico.



Sin embargo, no quieren parar ahí, y Todd Boehly ya habla de otro ambicioso plan demarcando cuál es el objetivo. No se trata de un jugador en específico, sino que sueñan con un nuevo director deportivo que estudie la posibilidad de nuevos fichajes. Para ello, quieren pescar en el parís Saint-Germain, pero seguramente los parisinos no soltarán tan fácilmente a Luis Campos.



Luis Campos fue el encargado de crear un gran Mónaco en años pasados, y llegó a las filas del Paris Saint-Germain para volver a revolucionar al club que fichó a Carlos Soler y Fabián Ruiz pocas horas antes de que el mercado culminara, Vitinha y Renato Sanches, además del lateral Nordi Mukiele y el delantero Hugo Ekitike. A su vez, tiene una relación directa con Kylian Mbappé, por lo cual, tampoco sería viable desprenderse de Campos.



Una de las condiciones de Kylian Mbappé para quedarse en el Paris Saint-Germain tenía que ver con la inclusión al proyecto deportivo de Luis Campos, y, de hecho, el director deportivo tuvo gran incidencia para convencer al galo de quedarse en esta ambiciosa temporada en la capital francesa.



Y es que, de acuerdo con el Daily Mail, el Chelsea sigue muy de cerca el presente del Paris Saint-Germain con Luis Campos como el consejero de Christophe Galtier, tendiéndole la mano en la busca de fichajes. El medio británico también mantiene que es un anhelo de Todd Boehly en conjunto con la llegada de Graham Potter. Tanto es el interés, que en Inglaterra dicen que los ‘Blues’ ya le presentaron una oferta a Campos para incluirlo lo más pronto posible. La gran pregunta es, ¿Kylian Mbappé se verá afectado por la salida del que lo convenció para quedarse?