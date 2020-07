¿Se encartó el Chelsea con Kepa? El español no termina por gustar 

Según informó la prensa europea, Frank Lampard no está del todo contento con el rendimiento del joven guardameta español, Kepa Arrizabalaga en Chelsea, a pesar de la victoria frente al Watford, en Inglaterra se sigue especulando sobre el futuro que podría tener el arquero de 25 años, cuya transferencia al club de Londres costó cerca de 80 millones de euros.

El medio The Independent, explicó que en el entorno 'blue', no están muy contentos con el español, por lo que se abre la posibilidad de una posible venta.



Sin embargo, se aseguró que debido a la crisis económica que hay debido a la pandemia del covid-19, se prevé que de tomarse la decisión de dejar ir a Arrizabalaga, el club no podría venderlo por el mismo precio que lo compró (ningún club lo va a pagar), por lo que significaría una gran pérdida y esa opción no le gusta a las directivas.

Así las cosas, Frank Lampard tendría un verdadero problema con Kepa y aparentemente se tendría que quedar con el jugador para la próxima temporada. Se habla de la opción de una posible cesión, pero el alto salario que maneja el portero sería el impedimento para que los clubes oferten por un préstamo.