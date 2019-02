¿Morata? ¡Nadie lo extraña! Higuaín lidera la resurrección del Chelsea

Un doblete del argentino Gonzalo Higuaín, otro del belga Eden Hazard y un gol de David Luiz rubricaron la resurrección en la Premier del Chelsea, que se reencontró con la victoria con una goleada ante el Huddersfield (5-0) y regresó a los puestos de Liga de Campeones.

El equipo del italiano Mauricio Sarri no desperdició la visita a Stamford Bridge del colista para reanimar su situación en la Liga de Inglaterra, que este fin de semana alcanza la vigésima quinta jornada.



A expensas de lo que haga el Arsenal en su visita el domingo al Etihad, donde se medirá al Manchester City, el Chelsea recupera la cuarta plaza de la clasificación.

El delantero argentino, refuerzo en el mercado invernal del equipo londinense, abrió el marcador al cuarto de hora. Fue el estreno como goleador del sudamericano, sustituto en el plantel de Sarri del español Álvaro Morata, fichado por el Atlético Madrid.



Al gol de Higuaín se sumó antes del descanso el primero de Hazard, de penalti en el minuto 45. No mejoró el Huddersfield, que acumuló su tercera derrota seguida. A la vuelta del intermedio, Hazard hizo el tercero e Higuaín el cuarto en el 69. La goleada la redondeó David Luiz, a cuatro minutos del final. Tras los reveses contra el Bournemouth y el Arsenal, el Chelsea se reencontró con el triunfo.



Es cuarto, a seis puntos del City, siete del Tottenham, que previamente ganó al Newcastle, y a once del Liverpool. Supera en tres el cuadro de Sarri al Arsenal, que tiene un partido menos.



El Wolverhampton prolongó su mejoría. Ganó en Goodison Park al Everton (1-3), que alargó su irregularidad y que se aleja cada semana de los puestos europeos. Nuno Espirito Santo ganó el duelo luso en los banquillos a Marco Da Silva, responsable del conjunto de Liverpool.



El Wolverhampton fue siempre por delante. Tomó ventaja a los siete minutos con un penalti transformado por el portugués Rubén Neves, aunque su compatriota Andre Gomes empató para los locales a la media hora. Poco antes del intermedio, el mexicano Raúl Jiménez volvió a encarrilar el choque a favor de los visitantes, que sentenciaron su tercer triunfo seguido en el minuto 66 con un tanto del belga Leander Dendoncker.



El Watford del español Javi Gracia sumó un punto en el American Express Community Stadium ante el Brighton & Hove Albion (0-0). Mantuvo el tipo para evitar la derrota. Lleva tres partidos sin ganar el cuadro de Gracia, que empató dos de ellos y que se mantiene en la parte alta de la tabla.



El Crystal Palace fue uno de los beneficiados de la sesión en la pelea por la permanencia. El cuadro de Roy Hodgson ganó al Fulham (2-0), penúltimo, con goles del serbio Luka Milivojevic, de penalti, y del ghanés Jeffrey Schlupp, y superó en la clasificación al Newcastle, que cayó previamente con el Tottenham (1-0), y también al Burnley y el Southampton, que empataron a un tanto en el estadio Turf Moor.



El Southampton dominó y tomó ventaja en el 55 minuto gracias a Nathan Redmond, pero un penalti transformado en el tiempo añadido por Ashley Barnes evitó la derrota del Burnley.