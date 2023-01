Chelsea estalla el mercado de fichajes: nueva contratación estelar

Sin duda alguna, si hay algún equipo que desea regresar a los grandes momentos en la Premier League es el Chelsea de Londres que espera volver a la parte alta de la liga inglesa. Están pasando malos tragos en la competencia y con fichajes y sangre joven esperan regresar a donde se merecen.



Desde que regresaron las ligas europeas y se abrió el mercado de fichajes, el club que ha ido por el todo ha sido el Chelsea que le negaron la opción de fichar a Enzo Fernández por parte del Sporting de Benfica que utilizó la cláusula de rescisión como la única alternativa para vender al argentino. Así las cosas, aunque no estuvieron contentos con ello, buscaron a Moisés Caicedo y el Brighton también le está cerrando la opción a los dirigidos por Graham Potter.

Pese a que no se ve viable contar con Enzo Fernández, por lo menos no en esta ventana de inicio del 2023, y tampoco la opción de Moisés Caicedo parece llegar a buen puerto, el Chelsea con Todd Boehly en su cabeza quiere seguir estallando el mercado de fichajes y ya firma a seis jugadores para este año nuevo de la Premier League y todavía vivos en la Champions League.



No quieren parar con cinco fichajes en este 2023, y siguen pensando en reforzar sus líneas. Con la plata todo se puede, es lo que ha demostrado Todd Boehly y quiere volver a resurgir en la Premier League. Tras la llegada de David Datro Fofana, también llegó el juvenil brasileño, Andrey Santos, el francés Benoit Badiashile, el ucraniano Mykhailo Mudryk, pieza que robaron del Arsenal cuando los 'Gunners' tenían todo listo y Joao Félix del Atlético de Madrid. Ahora, a esa extensa lista se suma un nuevo jugador como lo es el extremo inglés Noni Madueke.



La llegada de Noni Madueke es un portazo para extremos como Hakim Ziyech o a Christian Pulisic, pues la millonaria contratación de Mudryk y ahora los 35 millones de euros por el inglés del PSV Eindhoven son ya alarmas para el marroquí y el estadounidense de buscar otro club. Madueke pasó por el Tottenham Hotspurs y por Crystal Palace en las juveniles y luego encontró lugar en los Países Bajos.



Un nuevo golpe que da el Chelsea en la Premier League firmando a su sexta contratación en el 2023, sin duda alguna, el equipo que más se ha movido en esta ventana de fichajes. Con estos elegidos, los 'Blues', esperan salir de la mitad de tabla de la liga inglesa.