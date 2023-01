Benfica armó guerra contra el Chelsea por Enzo: 'Una falta de respeto'

Enzo Fernández sigue llamando la atención del Chelsea, y el Sporting de Benfica le sigue poniendo difícil las negociaciones a los londinenses que desean fuertemente quedarse con el volante argentino y la revelación del Mundial de Qatar 2022. Las águilas portuguesas entrarían a negociar la salida de un Enzo que quiere irse de Lisboa en el mercado que se abrió el primero de enero, solo si los ingleses pagan la cláusula de rescisión que está tazada en 120 millones.



No obstante, el Chelsea ya ha dado varias respuestas y negativas a pagar los 120 millones de euros, valor único para el Sporting de Benfica para vender a Enzo Fernández. Los ingleses pusieron una oferta sobre la mesa que llegaba a poco más de 80 millones que rechazó el cuadro luso.

Con eso en mente, las negociaciones se estancaron, pero, tras el sí de Enzo Fernández a firmar con el Chelsea, su actitud desafiante de querer abandonar al Sporting de Benfica tiene a los británicos con la obligación de aumentar la oferta que oscilaba en unos 80 millones de euros, y por es que enviaron otra mucho más atrayente, no solo económica, sino que también tenía a jugadores en medio de la operación.



Los londinenses extendieron su oferta aumentándola a 90 millones de euros adicionalmente, entregarían a Hakim Ziyech, a Datro Fofana y a Angelo Gabriel, dos jugadores juveniles en condición de préstamo, todo esto por la locura y la obsesión que tienen por Enzo Fernández. Sin embargo, para el Sporting de Benfica, sigue siendo imposible pensar en dejar salir al argentino si los interesados no pagan la cláusula de rescisión y a un único pago. Pues el Chelsea también había dicho que podía pagar 127 millones, pero a plazos, una alternativa que tampoco gustó en los directivos de las águilas portuguesas.

Las múltiples ofertas que han llegado al Sporting de Benfica ha causado una guerra interminable entre los clubes, pues Roger Schmidt, estratega de los lusos analizó la situación y habló fuerte y claro, "no queremos vender a Enzo, ni yo ni el presidente. Sabemos que hay una cláusula de rescisión, si él se quiere ir y alguien incumple la cláusula, a lo mejor perdemos al jugador. Hay un club que lo quiere, trataron de atraerlo, pero saben que solo pueden tenerlo si pagan la cláusula. Es una falta de respeto para todos nosotros, para el Benfica, están volviendo loco al jugador, fingen que quieren pagar la cláusula y luego quieren negociar”.



Finalmente, Roger Schmidt también criticó la actitud de Enzo Fernández, que, sin permiso, viajó a Argentina para pasar el año nuevo con su familia, “no tenía permiso para ir a Argentina y faltó a los entrenamientos, eso no es aceptable, así que habrá consecuencias. Enzo Fernández es un chico muy bueno y un jugador fantástico. Entiendo que su situación no es fácil. Jugó el Mundial, se proclamó campeón del mundo, y han llegado ofertas con mucho dinero sobre la mesa que, como jugador joven, pueden confundir un poco, algo que todo el mundo puede entender”. ¿Chelsea seguirá insistiendo tras negarle una atractiva oferta con jugadores de por medio? Saben que la única opción que les queda sería pagar la cláusula de rescisión.