Los millones del Chelsea en evidencia: poca motivación en un video

Mientras la Premier League continúa, los malos resultados del Chelsea también acompañan a los 'Blues' que no la pasan para nada bien con Graham Potter como el director técnico. Ante esto, el pedido de los hinchas es más que contundente exigiendo un cambio de cara y con la necesidad también de un nuevo estratega con el recuerdo de Thomas Tuchel que les dio la Champions League.



Todd Boehly gastó un platal en Joao Félix, Noni Madueke, Mykhaylo Mudryk, Enzo Fernández entre otros para un mercado de fichajes más que revolucionado perdiendo más de 600 millones de euros, perdiendo porque realmente no ha visto ningún resultado con todo lo que fichó. Además, como si fuera poco, hay evidente falta de motivación con Enzo como uno de los principales señalados con críticas.

Enzo Fernández, el hombre de los 121 millones de euros, el jugador argentino más costoso de la historia al igual que el futbolista más caro de la Premier League, pero más allá de un pase gol, no ha dado de qué hablar como se esperaba, y claro, apenas está empezando su aventura como 'Blue', pero el platal que pagaron al Benfica debe reflejarse pronto.



Los hinchas del Chelsea piden a gritos un cambio que logre recomponer una mala Premier League que están cosechando en esta temporada. Están lejos de puestos de competencias europeas, y ante esto, la exigencia es más que clara. Además, como si fuera poco los aficionados también le reprochan a sus jugadores la falta de motivación que quedó en evidencia en el último partido ante el Southampton, el colero de la Premier que superó al décimo con un solitario tanto de James Ward-Prowse de tiro libre.

Antes de que iniciara el partido, César Azpilicueta tomó la voz del mando como el capitán que es en el recibimiento al Southampton. En el túnel, antes de ingresar al Stamford Bridge para el inicio del compromiso, Azpilicueta hizo una arenga mencionando, "Let's go, let's go" con mucha efusividad, pero la realidad es que los compañeros no le cogieron la caña y se les vio deslucidos y sin mucha motivación. Comentarios decían, "se ve un plantel feliz", u otros, dejaron en evidencia al equipo y a la actitud en un encuentro en el que finalmente perdieron por la mínima diferencia.