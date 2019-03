Chelsea apelará ante el TAS la sanción puesta por la Fifa

Chelsea presentará el próximo 11 de abril, ante el Comité de Apelación de la FIFA, sus alegaciones contra la sanción que no le permite incorporar jugadores en los dos próximos mercados de fichajes.

La Fifa confirmó este lunes la fecha en la que su Comité de Apelación escuchará el recurso del Chelsea. Además, el máximo organismo del fútbol aseguró que ha comunicado al club inglés por escrito las razones de la sanción que, además de la prohibición de no poder fichar en dos ventanas, incluye una multa de 600.000 francos suizos (536.000 euros), y por qué no ha congelado la sanción hasta escuchar la apelación de la entidad inglesa.



El club de Londres fue sancionado el pasado mes de febrero por romper varias reglas de la Fifa sobre el fichaje de jugadores juveniles, algo que el Chelsea negó. Varios equipos españoles fueron sancionados en el pasado por casos similares y su prohibición se suspendió hasta que se aclaró todo el proceso.



Chelsea espera un tratamiento similar y si la Fifa no se lo concede, podría recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y para que éste suspenda cautelarmente la sanción hasta que se resuelva su recurso.



La posible sanción provocaría que el Chelsea no pudiera fichar a ningún jugador en el próximo mercado veraniego, lo que también afectaría al capítulo de salidas.