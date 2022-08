Casemiro, el hombre más feliz del mundo: objetivos y retos en Premier

El Real Madrid ya debe pasar la página de la salida de un jugador más que importante y esencial en la medular del club merengue. Carlos Enrique Casemiro emprendió un viaje a Inglaterra para jugar con el Manchester United. Un reencuentro con Raphael Varane y Cristiano Ronaldo, además de encontrarse con la felicidad deseada en este cambio de aires.

Como un niño chiquito, Casemiro no quiere esperar ni un minuto más y espera debutar próximamente. Ya habla como ‘Red Devil’, y en los canales del Manchester United, concedió su primera entrevista en la Premier League. Sobre su llegada, contó, “no hay duda de que estoy muy emocionado. Me han recibido muy calurosamente. Ya he sentido ese cariño especial de todos hacia mí y por supuesto eso es muy importante. Ese cariño tan grande lo sentí desde que llegué y creo que es un nuevo reto. Estoy absolutamente encantado. Siento que tengo 18 o 20 años, tengo muchas ganas, estoy emocionado de estar entre mis compañeros de equipo, jugando en el estadio y creo que es una gran emoción y estoy absolutamente encantado”.



Como nuevo jugador del Manchester United, le preguntaron por su conocimiento del club. Casemiro respondió, “para ser sincero, vuelvo aquí, 15 años después. No sé si mucha gente lo sabe, pero yo jugué una competición aquí cuando tenía 15 años, cuando estaba en el Sao Paulo, y tienes esa película que te pasa por la cabeza de que 15 años después vuelves aquí a jugar con el Manchester United y ni en tus mejores sueños te imaginarías jugando aquí. Obviamente, cuando jugué en esa Copa Nike me hubiera gustado venir aquí y ahora que estoy aquí de nuevo soy el hombre más feliz del mundo y no puedo esperar a producir en el campo y ayudar a mis compañeros y a que el Manchester United gane partidos y trofeos”.



No titubeó en decir que va al equipo más grande de Inglaterra, y así vivió los rumores que lo ponían en las toldas de los ‘Red Devils’, “desde el primer momento los directivos se han portado muy bien conmigo y eso es lo que necesitaba. Me han demostrado mucho cariño y quiero demostrarlo cuanto antes en los entrenamientos en los partidos... por ese cariño que han mostrado hacia mí, al ficharme… por eso quiero empezar ya. Estoy deseando empezar”.



El volante de marca jugará por primera vez en la liga inglesa. Sobre ese sentimiento de jugar el certamen más competitivo, manifestó, “la Premier League es un sueño. Es una liga maravillosa. El respeto que la afición tiene por los jugadores, los jugadores por la afición, los jugadores por los árbitros, los árbitros por los jugadores, la pasión de los clubes… cuando vas del aeropuerto a la ciudad sientes que hay fútbol en el ambiente y creo que ese estadio también habla por sí solo. El campo respira fútbol y estoy encantado aquí”.



En el club se encontrará con Fred y con Raphael Varane y Cristiano Ronaldo. Su compatriota jugó un papel importante en su fichaje, “antes de venir aquí hablé con Fred. Es un amigo con el que he jugado en la selección. Lo conozco bien. Es un gran jugador y por eso juega en el Manchester United y en la selección de Brasil, en la que es difícil entrar. Entonces, tengo una relación especial con él”.



Sobre los reencuentros con el francés y portugués, Casemiro comentó, “son dos jugadores con los que he tenido el placer de jugar. Podríamos estar todo el día hablando de Cristiano. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Si recordamos su etapa en el Real Madrid, creo que pasamos siete años juntos, así que es un honor volver a jugar con estos jugadores, pero no solo con ellos, sino que estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, ayudarles y que ellos me ayuden a mí también. Estoy increíblemente emocionado de estar aquí en el Manchester United”.



Para Casemiro, es bueno sentirse cómodo en un país completamente futbolero, se nota desde que se entra a la nación. Además, analizó la Premier League de esta manera, “es muy físico y, sin duda, es muy duro. Pero lo que más me gusta de los jugadores, de los árbitros, de la afición de este país es que son justos, por muy físicamente que sean las cosas, todo el mundo es justo. Claro que en el fútbol hay contacto, choques, pero la equidad con la que se juega en esta liga es lo más bonito.



Sabemos que es una liga competitiva, ya sea que juegues en casa o fuera, todos los partidos son muy difíciles. Todos los equipos están igualados y creo que no son solo los equipos que juegan la Champions o la Europa League, el equipo de arriba puede perder contra el de abajo y así es la liga. Es hermoso que sea tan competitivo y estoy emocionado de jugar aquí”.