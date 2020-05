Amores y odios para Tévez en Inglaterra: críticas de histórico inglés

El exfutbolista histórico del Manchester United y de la Selección de Inglaterra, Gary Neville, confesó su malestar con el argentino Carlos Tévez debido al mal rendimiento del jugador en la última temporada, afirmando que no fue por el hecho de fichar por el rival de patio, Manchester City.

Neville, aseguró en diálogo con Sky Sports que en el último trámite Tévez no se comportó como un profesional: “Lo que me molestó de Tévez fue que bajó sus herramientas en la segunda temporada. Me decepcionó que, como profesional, no actuó de la manera correcta...Empezó a sentarse en la camilla, empezó a llegar tarde al entrenamiento. Empezó a perder el tiempo. Entiendo que tenía algunas circunstancias, pero su gente estaba en su oreja todo el tiempo y él fue manipulado. Iba a terminar en un final como ese”.

Así como Neville criticó fuertemente al argentino, el exjugador también reconoció que en su momento, Tévez fue uno de los mejores de la Premier, llegando a conformar un tridente insuperable: “Dejémoslo claro. Tevez, por un año, con Cristiano Ronaldo y Rooney, te cortaba la respiración. Ronaldo era inmenso en términos de niveles de actuación, pero Rooney y Tévez eran luchadores de calle, con una habilidad increíble...Nunca van a vencer a esos tres, para mí. Puedes hablar de Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino. Raheem Sterling, Sergio Agüero y Leroy Sané en el City también. Pero ese tridente de Rooney, Ronaldo y Tévez en su pico era de otro mundo”.

Carlos Tévez es recordado en Manchester por sus buenas actuaciones y por haber vestido la camiseta de los equipos de la ciudad. Con el Manchester United se coronó campeón de dos Premier League, una Uefa Champions League y un Mundial de clubes.