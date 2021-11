¡Queiroz, en su pico más alto! Suena para un gigante de Premier League

La salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia fue, finalmente para él, una decisión que impulsó su carrera.

El portugués dirige actualmente la selección de Egipto, que está muy encaminada ya a la clasificación al Mundial de Catar 2022, y se cotización sigue en alza.



Tanto que podría darse incluso su regreso a la Premier League, al menos para uno de los referentes históricos del club, Rio Ferdinand: "¿Qué hay de Carlos Queiroz? Creo que si el Manchester United lo llama, dejará todo lo que está haciendo", comentó el ex defensor en su programa Vibe with Five.



Y es que Queiroz ya tuvo un paso exitoso por Old Trafford, nada menos que como ayudante de Sir Alex Ferguson. Es decir que padrino no le faltará.



Ahora el entrenador está preparando la Copa África con Egipto, selección que está en la última fase de la etapa clasificatoria africana. Allí, a diferencia de lo que pasó en Colombia, Queiroz es un destello: de cinco partidos dirigidos ganó cuatro, está invicto y su rendimiento es del 86,6 por ciento.



Para Ferdinand, Queiroz está incluso por encima de Pochettino, el que sería el gran favorito: "No creo que Pochettino se vaya del PSG a mitad de temporada. Creo que el United es el pináculo para él, un club al que le gustaría ir, pero tiene muchas cosas que hacer en el PSG y hay que respetarlo. Y el PSG no es el tipo de club que deja salir al entrenador", dijo el exfutbolista.