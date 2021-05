¡Vueltas de la vida! Ancelotti, en la baraja de Real Madrid: ¿y James?

Carlo Ancelotti todavía mastica la decepción del final de temporada de Everton, tan lejos de la clasificación a Champions League, como soñaba.

Y tal vez por ahí surge el rumor, por esa tristeza que abriría la opción de un cambio de aires... aunque fuera a esos que ya tan bien conoce.



Según el diario The Mirror, el italiano es candidato a reemplazar a Zinedine Zidane en Real Madrid si es que, al final de la temporada, resuelve irse, como se rumora hace semanas con insistencia en España.



“Ancelotti, quien llevó al Real Madrid a la gloria de la Liga de Campeones en 2014, todavía es muy respetado en el club”, dijo la fuente, aludiendo justo a la campaña más exitosa de Ancelotti en la casa blanca.



Afirma el diario que Zidane, en todo caso, no decidirá nada, o al menos no lo comunicará, antes del final de la LaLiga, que tiene para el Real Madrid un reto contra Villarreal, el 23 de mayo. Si al final el Atlético no resbala y se corona campeón, será el final de una temporada sin títulos para Zidane, lo que precipitaría su decisión.



Pero inclusive si le sonría la suerte y el Atlético falla y el Madrid gana la Liga de nuevo, se dice que el adiós igual está decidido pues el entrenador francés se siente agotado y buscaría motivación en otra liga, tal vez la italiana, donde Juventus le coquetea hace tiempo.



El presidente Florentino Pérez trabaja en los refuerzos que ha pedido Zidane, pero mira de reojo a otros candidatos, Antonio Conte y Massimiliano Allegri, según se dice. Ambas serían apuestas sin resultado definitivo, lo que el otro italiano de la baraja, Ancelotti, no sufre pues ya en el pasado dio muestra de su rendimiento.



La pregunta es qué pasaría con James Rodríguez, quien fichó por Everton, como él mismo dijo, porque está Ancelotti en el banquillo. Ya antes lo había hecho con la cesión al Bayern Munich. James salió del Madrid en 2019 tras no lograr oportunidades con Zidane, pero si cambiara el panorama, ¿buscará la revancha que soñó? Todo está por verse.