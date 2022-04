Así se dio la salida de Ancelotti de Everton: Mina y James lo extrañan

Carlo Ancelotti aprovechó la rueda de prensa previa al duelo de Champions League para hablar del cuidado que su equipo debe tener con Chelsea y tuvo un momento para hablar de su último club, cuando entrenaba a James Rodríguez y Yerry Mina en Everton. Incluso se refirió al puesto de seleccionador de Italia.



"Va a ser un partido difícil, como siempre es un cuarto de final de Champions haya pasado lo que haya pasado en la ida. Tenemos que salir a jugar un partido completo, sabiendo que hay que sufrir, luchar y competir, estar en el partido los 90 minutos. Tenemos que plantear el mismo partido que la ida, teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor para intentar ganar la eliminatoria", dijo en rueda de prensa.

Reflexionando antes de una cita tan importante por el cambio de vida respecto hace un año, Ancelotti mostró su deseo de seguir mucho tiempo al mando de la primera plantilla de un club al que no podía dar una negativa como respuesta cuando le llamó para regresar.



"Con el Everton me encontré muy bien, la relación fue muy buena. Llegó la llamada del Real Madrid, puedo entender que alguien se enfadase, pero era realmente difícil decir no. Era el único club que si me llamaba no podía decir que no. A todos los otros les habría dicho que me quedaba feliz en el Everton", confesó.



Vale recordar que en la temporada 2020-21, los ‘toffees’ fueron décimos con 59 unidades, quedando así a tan solo tres de competición europea. De la mano de Ancelotti, James jugó 26 partidos y Mina 29.



Justamente cuando el italiano se fue a mediados del 2021, Rafa Benítez lo sustituyó y James terminó partiendo en el cierre del mercado veraniego al fútbol catarí. Por su parte, Mina continúa en la institución.



"Ojalá siga pero realmente no pienso en eso. Mi contrato es muy largo, pero si el club es feliz yo sigo feliz; si el club no lo es, agradezco el tiempo que he pasado en el Real Madrid. Tengo confianza de que el final de temporada va a salir bien y podré seguir feliz", añadió.



También tuvo espacio para hablar sobre los supuestos rumores que lo ubican como seleccionador nacional de Italia. Su motivación es el día a día y dejó claro que no le atrae el puesto: "A veces he pensado entrenar a una selección, tuve oportunidad en 2018 con Italia pero tengo que ser honesto, me gusta el día a día".



"Los partidos te dan la emoción y la felicidad de poder estar en un banquillo en cuartos de final de Champions como ahora. Eso vale todo, aunque vivas con preocupación. Hasta que no cambie el chip en mi cabeza no entrenaré a la selección porque no me gusta trabajar tres días al año", comentó.