¡Final con morbo! M. City vence a United y y se cita con Tottenham

Fanáticos, dueños de derechos de TV, apostadores, todos se abrazaron al final del derbi entre Manchester United y Manchester City por la semifinal de la Carabao Cup.

El triunfo del City, de Guardiola, por 0-1 contra el equipo de Solskjaer, le aseguró el cupo a la final, en la que espera nada menos que el Tottenham, de José Mourinho. ¡Todo a pedir de boca!



Los primeros cuatro minutos eran la feria del no gol: un fuera de juego de Rahsford anulaba la jugada de gol del United y al minuto le ocurría lo propio a Gundogan para el City, todo cortesía del VAR.



Luego Fernandes, a los 8, le ponía camisa de héroe a Steffen, quien se fajaba una atajada a la altura del gran remate del protugués. La respuesta del City era un espectacular remate de De Bruyne, que se estrellaba en el palo a los 12.



De nuevo la cabalgata de Foden era en vano a los 24 caía pues en otro fuera de lugar que invalidaba su gran finalización y bailaba Rashford a De Bruyne pero no a Rubén, quien sacaba el gran remate. No había tiempo para distraerse en un juego muy, muy atlético, pleno de concentración.



Pero se jugó tan a fondo que luego el tiempo se fue llevando el entusiasmo y ya era más el trabajo de los zagueros y marcadores que el de los atacantes. Y así hasta el descanso.



Ese respiro les vino mejor a los 'citizens' que salieron con más determinación y a los 50 lograron su premio: un cobro de tiro libre de De Bruyne le quedó al defensor Stones, a quien le rebotó la pelota antes de meterse en el arco.



Con mucha confianza fue de una vez por el segundo y lo tuvo Mahrez en un espectacular remate a distancia a los 61 al que voló, literal, el portero Henderson, quien venía de otra estirada tremenda para evitar el gol de Sterling a los 55.

United, en todo caso, era paciente y se acercaba tímidamente de la mano de Pogba, pero sin hacer mucho daño.



El City se cerraba con sus cambios y el local no encontraba caminos, con un Bruno nublado, Martial sin inspiración y Cavani en casa, sancionado de manera absurda por un supuesto acto de racismo, justo cuando su equipo más lo extrañaba.



Para bajarle el telón al juego a los 82 minutos, pescó un rebote Fernandinho y metió la pelota pegadita al palo para el 0-2. Fin de la historia. ¡Que venga la final del morbo en Wembley!