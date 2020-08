Confesó: campeón con Liverpool se coló disfrazado en fiesta de hinchas

Cuando terminó el ayuno de títulos en Premier League para Liverpool, todo estuvo muy apegado al protocolo: la celebración no tuvo excesos. Era la instrucción de Klopp y la petición expresa del club a la plantilla: dar ejemplo e ir a casa tras aquel inolvidable momento.

Todos obedecieron... excepto uno. Dejan Lovren, ahora ex central del club, confesó que rompió las normas y se fue de fiesta con los hinchas una vez se confirmó el histórico triunfo.



Ese 25 de junio, cuando la victoria del Chelsea sobre el Manchester City confirmó el título, los hinchas desatendieron todas las normas sanitarias y corrieron a Anfield a celebrar sin distancias, ni tapabocas, ni norma sanitaria alguna.



Los fanáticos festejaron hasta bien entrada la noche mientras los jugadores y el personal del club brindaron en un hotel.



Era temprano y entonces, como contó Lovren, le ganó la emoción: ""Hice algo que no sé si alguien sabe... Después del partido muchos aficionados fueron al estadio, fue una gran fiesta. Nos dijeron 'muchachos ni siquiera van al estadio' porque tendrás problemas, no podemos mantenerte a salvo. Me dije a mí mismo, la fiesta casi había terminado, 'No quiero ir a dormir, es demasiado temprano, a medianoche', así que tomé el auto y fui a Anfield, solo para experimentar esto", reveló en entrevista con el periodista Vladimir Kolos.



"Conduje yo mismo hasta allí, tengo un video, me puse la máscara y Dios mío, decenas de miles de personas celebrando y solo quería sentir esta emoción", dijo, sin asomo ninguno de arrepentimiento.



Hoy está en Zenit de Rusia y ya no hubo castigo. Esa desobediencia, con Klopp, le habría salido carísima...