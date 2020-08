¿Aterrizaje de barriga? Leeds se estrenará en Premier contra Liverpool

La Premier League ya tiene definido su calendario para la temporada 2020/2021. La organización decidió el inicio de la competencia con un duelo estelar para el recién ascendido Leeds.

En su regreso a la máxima categoría, el equipo de Marcelo Bielsa tendrá el peor y el mejor inicio, según se mire: enfrentará a Liverpool, campeón vigente, en Anfield.



Estrenarse contra el equipo de Jurguen Klopp será seguramente un sueño para Bielsa, amante de los grandes retos. Pero el escenario y el rival pueden ser demoledores, hay que decir, para ser un estreno. Todo hace parte de la incertidumbre.



Podría, en todo caso, no ser tan aterrador el mítico estadio de los rojos pues resulta probable que, para el 12 de de septiembre, sigan las limitaciones para aglomeraciones de personas en eventos públicos. Pero sigue siendo el 'invencible' de la Premier, de eso no hay duda.



La suerte ha decidido además que se abra la temporada con un duelo atractivo para Colombia: Dávinson Sánchez vs Yerry, centrales de la selección nacional, podrían enfrentarse si ambos llegan físicamente a tope. Para este último, quien se recupera de una lesión, aun hay tiempo suficiente.



La primera jornada se jugará así:



12/09/2020 Burnley v Manchester United

12/09/2020 Crystal Palace v Southampton

12/09/2020 Fulham v Arsenal

12/09/2020 Liverpool v Leeds United

12/09/2020 Manchester City v Aston Villa

12/09/2020 Tottenham Hotspur v Everton

12/09/2020 West Bromwich Albion v Leicester City

12/09/2020 West Ham United v Newcastle United

14/09/2020 Brighton v Chelsea

14/09/2020 Sheffield United v Wolverhampton

Para que se programe, este es el calendario completo de la Premier para esta temporada post-pandemia: