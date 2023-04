Víctima de su éxito: calendario mortal de Manchester City por triplete

Manchester City le dio un repaso al Arsenal (4-1) y reclamó el lugar que pretendía: candidatazo al título de la Premier League. Según las cuentas del ambicioso Pep Guardiola, es el triplete que soñó, pues también sigue vivo en FA Cup y Champions League.

Es verdad que hoy el más temible equipo de la temporada está en la mitad de la nada: vivo en todo, firme en su juego, con picos muy altos de rendimiento, pero sin nada tangible. Tan cerca y tan lejos de la gloria a la que apunta.



El mérito es llegar vivo a las tres definiciones pero eso puede ser también una condena pues tiene un calendario loco al frente para lograr todo lo que pretende, empezando por la semifinal de Champions contra un Real Madrid de Ancelotti que defiende título, que gana jugando bien y mal, que parece tocado por el incondicional amor de La Orejona. Esa sí que es la deuda pendiente de Guardiola, la obsesión.



Así será el itinerario en Champions:



Real Madrid vs Manchester City

Semifinal de ida en el Bernabéu

9 mayo



Manchester City vs Real Madrid

Semifinal de vuelta en Etihad Stadium

17 mayo

*Si llegara a ser finalista, el partido sería el 10 de junio



Por si hiciera falta presión, así está programada la final de la FA Cup:



Manchester City vs Manchester United

Final FA Cup

Estadio de Wembley

3 de junio



Y este es el calendario en Premier League:



Fulham de visitante, 30 de abril

West Ham de local, 3 mayo (aplazado)

Leeds de local, 6 mayo

Everton visitante 14 mayo

Chelsea local 21 mayo

Brighton aplazado visitante 24 mayo

Brentford visitante 28 mayo



¿Qué le espera al Arsenal? Así es su calendario: Chelsea de local (2 mayo), Newcastle de visitante (7 mayo), Brighton de local (14), Nottingham Forrest de visitante (20) y Wolverhampton de local (28).