Tottenham, con Dávinson, se sigue desinflando: inesperada derrota

Tottenham no pudo levantar cabeza: venía de perder contra Liverpool, necesitaba ganarle al número 17 de la tabla y apostaba a eso, pero acabó perdiendo, con total justicia.

Brighton le ganó por 1-0, resultado mentiroso pues mereció una ventaja más amplia tras su buen juego, mientras que Mourinho y los suyos dejaron una muy pobre presentación, con Dávinson Sánchez titular pero con muy pocos minutos de juego.



Y erraba al comienzo el colombiano cuando perdía la marca por la izquierda y de frente a Lloris se lo perdía GroB. El argentino MacAllister probaba también de afuera, sin mucha oposición, pero le faltaba algo de dirección.



Pero a los 17 ya se encendía el ánimo de Mourinho una linda jugada que propuso Maupay, cuando tocó con un compañero y picó al espacio para recibir y meter luego el centro atrás para la celebración del 1-0 de Trossard. Apunten todo al hombre del pase...



El primer sacudón de Tottenham fue una asistencia de Son a Bergwijn que acabó en una inofensiva finalización. Ya los sabía pero hay que ver la falta que hace Harry Kane en el equipo.



Justo el hombre que tendría que estar reemplazándolo en ataque tenía que salvar de un cabezazo su propio arco sobre los 35, cuando ya Dávinson tenía que meterle el cuerpo a un nuevo remate de MacAllister y a otro más, minutos después, cuando cambió al sector derecho de la defensa.



Vino el descanso y con él lo que parecía un nuevo portazo de Mou al colombiano: decidió su salida en beneficio de Vinicius para impulsar el ataque. Otro sacrificio, que tristemente se ha hecho usual.



A los 55 de nuevo se tuvo que exigir LLoris cuando Brighton y se perdía el segundo y Tottenham que no reaccionaba.



Para tranquilidad de Dávinson está Bale, el otro que no tuvo confianza del DT más allá del minuto 60, cuando lo reemplazó Lucas Moura. No es personal muchacho... no parece que sea así.



Mejoró el club londinense, con un buen remate de Son a los 73 y uno clarísimo de Vinicius a los 74, que salvó de manotazo el arquero Sánchez.



Se salvó sobre el cierre Lloris del segundo, cuando salió mal pero Connolly lo perdonó al tirar arriba la pelota con el arco solo. Quiso Lamela de tiro libre pero no había más que hacer: la caída libre de Tottenham se consolidó y no, ni siquiera se pudo culpar a Dávinson, quien tuvo poca confianza.