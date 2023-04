Brighton mereció pero eso no se premia: M. United, a final de FA Cup

Brighton y Manchester United se fueron hasta los penaltis para decidir al clasificado a la fina de la FA Cup tras un partido igualado en 120 minutos sin goles.

Y no porque no se atacaran, porque los arqueros Sánchez y De Gea no se vieran muy exigidos, porque no lo hubieran intentado, especialmente los locales, emocionados por darles a sus fieles hinchas una final. No pudo ser.



Porque la decisión fue por penaltis y ahí la dicha fue para el visitante, al que tampoco le faltaron méritos, especialmente en la necesaria sangre fría en esta instancia en la que la experiencia tiene mucho peso.



El primer cobro en la tana de penaltis era el joven campeón mundial Alexis Mac Allister, perfecto en el cobro, misma sensación que dejó Casemiro a su turno. El mejor va primero... eso quedó claro.



Con suspenso Gross y Dalot fueron a sus cobros y anotaron. Más seguro que vio Undov para dejar son reacción a De Gea.



Cobró con total autoridad Sancho y luego Pervis Estupiñán se paró ante la pelota y le hizo un desplante a De Gea. Todo equilibrado.

Fue turno para Rashford y no falló y tampoco Dunk en la cuarta ronda de ejecuciones. Llegó Sabitzer y alcanzó a arañar la pelota el arquero Sánchez y Webster volvió a castigar a un De Gea que no llegaba ni a adivinar el sentido de cada cobro.

​A la hora del mano a mano fue Weghorst y anotó para el United, y el neerlandés le dio un beso a la pelota para dejarla envenenada y le funcionó pues March la manó a la luna y entonces Lindelof acabó con la agonía y puso al United en la cita por su segundo título, después de la de EFL Cup. Ahí habrá nada menos que un derbi con Manchester City, un reto tremendo, un espectáculo garantizado.

