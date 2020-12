¡Bendita Premier League! Agéndese con los partidos del ‘Boxing Day’

Que no se pierdan las bonitas costumbres. Después de las celebraciones de Navidad, la Premier League sigue su curso y desde el sábado 25 al domingo 26 de diciembre tendrá lugar el ‘Boxing Day’.

​A pesar de que casi que la totalidad de estadios tendrán ausencia de público, los aficionados ingleses podrán seguir desde sus casos los vibrantes duelos de la jornada 15. El más llamativo, sin duda alguna, Arsenal vs Chelsea.

Así las cosas, esta es la programación para este fin de semana en Inglaterra:





Sábado 25 de diciembre



Leicester vs Manchester United

7:30 a.m.

Fulham vs Southampton

10 a.m.



Aston Villa vs Crystal Palace

10 a.m.

Arsenal vs Chelsea

12:30 p.m.

Manchester City vs Newcastle

​3 p.m.

Sheffield vs Everton

​3 p.m.





Domingo 27 de diciembre



Leeds United vs Burnley

7 a.m.



West Ham vs Brighton

9:15 a.m.



Liverpool vs West Brom

11:30 a.m.



Wolverhampton vs Tottenham

2:15 p.m.