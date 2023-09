Sinisterra volvió a Premier y Bournemouth complicó a limitado Chelsea

Bournemouth le ganó un punto clave a Chelsea en la Premier League con su empate 0-0, en un partido chato y lento que tuvo como gran novedad el estreno de Luis Sinisterra en el local.

El diagnóstico es preocupante: el equipo de Mauricio Pochettino no es sólido, no parece tener una idea clara de juego y, en esa medida, sus intérpretes lucen imprecisos, desubicados, desconcertados.

​

Se notó en el primer tiempo, en el que hubo emociones pero no acción en las áreas, salvo los tímidos intentos de Enzo Fernández y Sterling, este último el que siente más la impotencia de no contar con socios eficientes a pesar de su entrega. Más amenazantes parecieron las opciones de Tavernier y Quattara antes de la media hora.

​

Gallagher tendría la mejor opción de Chelsea justo antes del descanso pero se lo negó el portero y de nuevo Tavernier parecía cambiar el plan de Borunemouth para pasar al ataque, aunque no fue más que una intención.

​

Increíblemente Jackson que tiene mucho corazón pero poca puntería, resolvió una gran proyección con un remate a la tribuna y Colwill, que parecía más claro, no podía con el portero Neto en sendos intentos. Sterling, en un tiro libre que se estrellaba en la escuadra y salía rebeldemente, veía de nuevo frustrada su intención.

​

Y entonces, a los 73 minutos, llegaba al partido Sinisterra, quien recibió un par de faltas y después quiso mostrarse pero evidentemente sus compañeros aún no copian sus movimientos y él luce desacoplado.

​

​Y así se fue el tiempo en un partido muy lejano al nivel habitual de Premier League, que tiene a Chelsea estancado en el puesto 14 con 5 puntos, los mismos de Bournemouth, que celebra aunque no gana en casa.