Bournemouth vs Aston Villa EN VIVO: Lerma se mide con el Dibu Martínez

📝 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📝



🔺 Four Premier League debuts

🔺 Solanke and Moore up top

🔺 Pearson and Billing in middle



Here's how we line up for today's @premierleague opener ✅✅ #BOUAVL // #afcb 🍒 pic.twitter.com/N6S399HYL3