¡Tendrían reemplazo de Cristiano! Bomba del United con campeón mundial

La crisis en el Manchester United por cuenta de las explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo es un golpe, sin duda, pero uno que abrirá una gran oportunidad de mercado.

Según el diario The Mirror, no habrá piedad ni comprensión con el estelar portugués, a quien hasta sus compañeros de selección le han hecho sentir el rechazo a su entrevista, en la que contó su verdad y dejó mal parado a todo el club.



Pues sin perder tiempo, dice la fuente, ya se han movido para buscar su reemplazo y el elegido sería una auténtica bomba del mercado: Killyan Mbappé.



Se trataría de una operación estratégica de 170 millones de euros, lo que igualaría el impresionante salario que acordó el francés en su última renovación y para el 'joven maravilla' sería la salida de una situación interna en el vestuario que ha ido escalando para mal.



Mbappé sentiría que no le han respetado sus acuerdos y daría el aval para su salida. De hecho, el Madrid, que estaba muy interesado en ficharlo, sigue al centímetro la situación. El ahorro del salario alto de Cristiano sería la cuota inicial del fichaje. A Cristiano, sin duda, no le harán duelo.