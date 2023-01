El sueño de Bernardo Silva: noticia que poco gustará en Barcelona

Tras el Mundial de Qatar 2022, siempre queda al final el interés de grandes clubes por talentos que impresionaron con su nivel. Por esta razón, no sería extraño que equipos como el Barcelona o el Real Madrid arrasen con el mercado de fichajes en la ventana invernal. Los culés bajo la dirección técnica de Xavi Hernández siempre han demostrado su anhelo de conseguir a Bernardo Silva. El extremo portugués del Manchester City es el sueño para los catalanes, pero, parece que el jugador no comparte esa ilusión.

Aunque Bernardo Silva no se lo pensaría dos veces si llega una buena oferta en el mercado invernal o en verano (su intención es por lo menos cerrar esta temporada con el Manchester City), su sueño estaría lejos del Barcelona, una noticia que poco gustará a los directivos que estaban dispuestos a ficharlo en la ventana pasada antes de iniciar la temporada 2022/23.



El jugador portugués quiere cambiar de aires, eso lo tiene claro, y, si bien el Barcelona le sigue los pasos, Bernardo Silva se sinceró en una entrevista con el medio luso Récord sobre su anhelo en próximas temporadas. El ex Mónaco que salió del Sporting de Benfica sueña con volver a su casa, volver al equipo que le dio la oportunidad de crecer. Ese sería el gran agradecimiento que tiene en mente Bernardo.



En la entrevista, Bernardo Silva reconoció que, “quiero volver al Benfica para ayudar y tengo que sentirme preparado. Si es para colgar las botas, prefiero no ir. Mi sueño no era jugar en el mejor club del mundo, era jugar en el Benfica. No sabía a qué nivel iba a llegar. Empecé con siete años y siempre jugué, de los 12 a los 17 jugué muy poco, pero después haber llegado a este nivel es un orgullo para mí porque estoy en uno de los mejores clubes del mundo. Logré llegar a la cima”.



Barcelona está muy pendiente, y el hecho de que Bernardo Silva quiera cambiar de aires, pero no para retirarse en el Sporting de Benfica es una ilusión que mantienen los culés. “No ocultaré que mi objetivo en los últimos años, si sucede algo bueno en otros lugares, probablemente será cambiar a un nuevo proyecto. Al entrar en un nuevo equipo a la edad de 29 años, solo terminaría ese contrato a los 34 años”, mencionó el portugués.



En 2014, Bernardo Silva a la edad de los 20 años abandonó al Sporting de Benfica para jugar en el AS Mónaco. Silva lo tiene claro, “si me preguntas qué pensaba hace 10 años, mi objetivo era regresar al Benfica a la edad de 32 años como máximo. ¿Qué pienso hoy? Depende de lo que pase el próximo verano. No voy a mentir, es algo en lo que pienso todos los años. Siempre ha sido un objetivo. No pude cumplir mi sueño de jugar en el Benfica cuando tenía 19, 20 años, pero todavía quiero cumplirlo”.