Bernardo Silva no define su futuro ¿Saldrá del Manchester City?

El centrocampista portugués Bernardo Silva, del Manchester City, aseguró este jueves que aún no sabe cuál será su futuro destino y que está "muy centrado" en los próximos partidos de la selección de Portugal.



En rueda de prensa previa al partido de clasificación para la Eurocopa 2024 del sábado contra Bosnia en Lisboa, Silva fue preguntado por si seguirá en Mánchester o podría poner rumbo al PSG o al Barcelona, pero avanzó que por el momento no hay nada definido.

"Todavía no sé sobre mi futuro, voy a ser muy sincero. Veremos en los próximos tiempos", señaló el luso, que recientemente ganó la Liga de Campeones con el conjunto dirigido por Pep Guardiola.



También aseguró que está "bastante acostumbrado" a este tipo de turbulencias del mercado de fichajes y que se encuentra "muy centrado" en los enfrentamientos del combinado nacional.



Tras el triunfo en la 'Champions', Silva apuntó que sueña "mucho con ganar un Mundial o un Europeo" con Portugal, con la que ya ganó una Liga de Naciones, y promete "trabajar para conseguirlo". Bernardo Silva, de 28 años, es una de las grandes bazas de la selección portuguesa que entrena Roberto Martínez y afirmó que el primer contacto con el técnico español "fue muy bien".



"Lo más difícil fue superar la decepción del Mundial (Qatar 2022). En el primer entrenamiento después de eso la dinámica no se rompió y eso demuestra la personalidad de los jugadores", destacó.



El próximo sábado se reencontrará con su excompañero en el City y rival en la última final de la Liga de Campeones, Edin Dzeko, en el partido contra Bosnia-Herzegovina, un "equipo muy físico" contra el que "no será fácil entrar en su sistema defensivo". Tras el duelo contra el combinado bosnio, Portugal viajará a Reikiavik para medirse con Islandia el próximo martes.



EFE