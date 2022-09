¿Barcelona al ataque por Bernardo Silva? Sale a la luz su precio

La gran pregunta para el mercado invernal es ¿Barcelona intentará activar de nueva cuenta su interés y las ofertas por Bernardo Silva? Pues por ahora, ya cuenta con algo a su favor, y es que ya conoce el valor que le puso el Manchester City en el mercado si algún equipo quiere intentar llevárselo. Sin embargo, los celestes, bajo las órdenes de Pep Guardiola no pretenden soltarlo. Ya lo blindaron en el pasado, y harán lo posible para no dejarlo salir de las filas británicas.

En medio de un mercado loco, lleno de precios altos en jugadores, aparece el Manchester City con una millonada si algún club quiere llevarse a Bernardo Silva. El portugués ha sido una pieza clave para los ‘Citizens’, y por esta razón, intentan a toda costa poner trabas para que el jugador siga desarrollándose en Inglaterra, pese a que el Barcelona acechó en el verano.



Y es que, durante esa ventana, Barcelona no contaba con el poderío económico para fichar a Bernardo Silva. O era Robert Lewandowski o era el portugués. Sumado a ello, no tenían claridad del precio del luso, y tanto Pep Guardiola como el mismo Bernardo optaron por continuar su relación entrenador y jugador.



En los anhelos deportivos del Manchester City, solo tienen cabeza para meterle más dinero y hacerlo gigante lleno de figuras, y ahí aparece Bernardo Silva, y por eso, quieren retenerlo en sus filas para seguir creciendo con el portugués y sus mejores fichas en la Premier League. Sin embargo, y aunque Bernardo sigue en el club, su intención realmente es abandonar el cuadro celeste cuando termine la temporada.



Aunque el Barcelona nunca puso una oferta formal sobre la mesa, perfectamente podrá hacerlo en estos momentos, pues ya conoce el precio que tendrá que pagar si quiere ficharlo. 89 millones de euros que no son fáciles de pagar y menos después de una inversión en Robert Lewandowski, Raphinha y Jules Koundé. Este valor es mucho más grande que los 70 millones que aparece en Olocip.



En la ventana veraniega, Xavi Hernández habló sobre el interés en Bernardo Silva, “¿a quién no le gusta Bernardo Silva? Es un jugador muy importante para Pep y el City. Es un tipo que marca las diferencias. A mí me encanta este tipo de futbolista talentoso, que entiende el juego, que no pierde un balón, que lo esconde, llega. Lo entiende todo. Una capacidad extraordinaria de entender el juego. Hay muy pocos futbolistas en el mundo de este nivel. Pero depende del City”.



Para el estratega Bernardo siempre ha sido un anhelo. Ahora que sabe que cuesta 89 millones quedará en expectativa si el Barcelona pagará esa suma, o si por tercera ocasión el portugués, aunque e quiera ir del Manchester City termine quedándose en el club dirigido por Pep Guardiola.