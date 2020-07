La estrella del Chelsea a la que Barcelona le habría dicho: 'no'

Uno de los jugadores que años atrás estuvo en la agenda del Barcelona es el brasileño Willian. El extremo de 31 años que actualmente está bajo el mando de Frank Lampard, no ha renovado su contrato con el equipo de Londres, por lo que posiblemente pueda salir libre tan pronto finalice la temporada.

Según informó Mundo Deportivo, el brasileño habría sido ofrecido al Barcelona, pero el club lo habría rechazado por considerar que no es una prioridad: "Algunas fuentes apuntan que Willian ha vuelto a ser ofrecido al club, a un directivo, y aunque la respuesta habría sido negativa porque la secretaría técnica ya no le tiene en cuenta, en el Camp Nou no descartan definitivamente ningún escenario", explicó el diario.

La prensa informó que el club tiene como prioridad la negociación por Lautaro Martínez e incluso hasta una posible conversación por Neymar, razón por la que el extremo 'blue' no estaría en los planes de la directivas.

Así las cosas, Willian aún sigue sin definir su futuro en Inglaterra, y tal y como se especula en Europa, el hábil jugador estaría en los planes de Roma y habría rechazado una oferta buena de la MLS, ya que sus deseos son seguir en el viejo continente.