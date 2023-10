¿Puede Liverpool demandar tras conocer audios del VAR en gol de Díaz?

Pasa hasta en las mejores familias: en plena Premier League, la mejor del mundo, el escandaloso error de los árbitros, los de campo y los del VAR, en la victoria de Tottenham 2-1 contra Liverpool, que involucró directamente al colombiano Luis Díaz, sigue dando de qué hablar.

La inconformidad se hizo aún más notoria ahora que se sabe lo que hablaron los árbitros del VAR entre ellos y con el central, cuando dieron la jugada del gol que marcó el colombiano, en posición lícita y no en fuera de lugar como se sancionó, como chequeada y luego, cuando descubrieron su error, no tuvieron tiempo para reversar la jugada.



Es tan grave la equivocación que el colegio de árbitros de fútbol inglés, conocido por sus siglas PGMOL, emitió el mismo día del partido un comunicado ofreciendo disculpas a Liverpool. Sin embargo, el equipo presionó hasta lograr la liberación de los audios, los cuales, según se anunció oficialmente, están siendo evaluados para establecer os pases a seguir.



¿Cómo así? ¿Van a demandar? ¿Se puede? FUTBOLRED consultó al abogad deportivo Andrés Charria, quien fue tajante: "pueden demandar pero no prospera Los errores arbitrales no cambian un marcador", opinó.



El periodista de DSports, Luis Fernando Restrepo, quien sigue de primera mano el caso en territorio británico, aseguró que "hay una posibilidad de que Liverpool pida que se vuelva a jugar el partido pero no se cree que tenga éxito". ¿Por qué? Por lo mismo que alerta Charria: "Es un error arbitral, prima la decisión del árbitro en la cancha.. y al final fue él quién reinició el juego", dijo.



Efectivamente, en la Premier hay un antecedente reciente, en el partido entre Arsenal y Brentford: el árbitro asistente del VAR, Lee Mason, analizó la jugada de gol de Toney (Brentford) y comprobó la entrada de Ethan Pinnock sobre Gabriel durante un cobro de falta, pero pareció no utilizar las directrices del VAR para comprobar un segundo incidente en la jugada del gol, cuando Christian Norgaard parecía estar en fuera de juego. Arsenal protestó un y otra vez y no obtuvo más que una disculpa.



Así que el análisis de Liverpool podría acabar en una protesta formal, adicional a la que ya se hizo, y una exigencia no de sancionar a los árbitros involucrados, lo cual ya se decidió al menos para la próximo fecha. Puede ser un precedente pero, a juzgar por las opiniones de expertos, no se espera ni pérdida de puntos, ni repetición del partido u otra decisión sobre el resultado en la casa de Tottenham.



De hecho, al ser consultado por el tema, Pep Guardiola, campeón con Manchester City, fue solidario con Liverpool y apuntó: "Cambió el trabajo de los árbitros porque ahora no toman las decisiones, van al VAR. Entiendo el sentimiento del Liverpool, pero los jefes de los árbitros decidirán. No tengo idea cómo mejorarlo. Pero tenemos que confiar en la gente de allí (los jueces). Todo el mundo sabe que cometieron un error y el Liverpool sufrió una gran consecuencia de esa causa en estos partidos, lo que es muy importante..



¿Resumen? Gotitas de resignación y a seguir existiendo: "Tendrán que encontrar un sistema donde los roles principales sean los jugadores y el juego en sí. En todos los países, no sólo aquí. Los árbitros y los VAR son los roles principales. Y el Oscar es para... tienen que dar un paso atrás, son los jugadores. En algunos partidos, sé más humilde y deja que los jugadores hagan lo que tienen que hacer, y serán mejores. Serán mejores", concluyó.