Durán encarriló remontada: salvó a Aston Villa contra Crystal Palace

De la confusión y la mala fortuna salió Aston Villa gracias a un colombiano, en el duelo contra Crystal Palace por Premier League.

La figura fue Jhon Jader Durán, autor de un golazo en la victoria 3-1, con remontada incluida, que fue un delirio para la afición local.

​

La historia arrancaba mal después del error del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, quien se resbalaba justo antes de la definición Edouard a los 47 minutos.

​

Atacaba con todo lo que tenía el dueño de casa pero parecía que el arquero Johnstone nunca cometería un error y defendería su arco hasta el final.



Emery tuvo que echar mano de Durán, quien esperaba en el banquilllo como es habitual, y ahí encontró el principio de la solución, pues a los 73 en un gran servicio de pivote de Douglas Luis y un zurdazo que atajó el portero, en la más clara opción del Aston Villa hasta ese punto.



Después Watkins lo tuvo en una insólita jugada en la que la vaselina superaba al portero, pero el balón golpeaba el palo, le rebotaba en la espalda y se iba fuera. No se podía creer la mala fortuna del atacante...



Pero era el preámbulo de una tarde feliz para el colombiano, quien a los 87 minutos tomó un centro, lo bajó de pecho y definió de volea con la izquierda para enloquecer a la afición local.

​

Ese tanto fue la llave que abrió el partido pues el Palace, que no tuvo a Jefferson Lerma por lesión, no se recuperó nunca de ese golpe, bajó la guardia y llegaron dos tantos más: de penalti anotó Douglas Luis y, juntándose con Durán en el contragolpe, Bailey festejó a los 90+11.

​

Triunfo clave de Aston Villa para volver a estar en zona europea, igualado en 10 puntos con Arsenal y en la séptima casilla. Si le dan más confianza a Durán, él responde. Solo eso falta Emery, una pizca de respaldo.